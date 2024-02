Näin Antti Rinne kommentoi Stubbin valintaa

Kokoomuslaisesta Alexander Stubbista tulee Suomen tasavallan kolmastoista presidentti. Johannes Ijäs Demokraatti

Entinen pääministeri ja entinen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne toteaa ensi alkuun, että presidentinvaaleissa oli useita erittäin hyviä ehdokkaita.

– Minun mieleiseni ottaen huomioon arvot ja osaaminen oli tietenkin Jutta Urpilainen (sd.). Kun Jutta ei tullut toiselle kierrokselle, täytyy sanoa, että molemmat toisen kierroksen ehdokkaista ovat henkilöitä, jotka pystyvät hoitamaan tasavallan presidentin tehtävän kunnialla. Lähempänä minua arvojen näkökulmasta ja työkaverina oli Pekka Haavisto.

Rinne liittyikin presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen Pekka Haaviston kansalaisvaltuuskuntaan.

Rinne muistuttaa, että hän on tehnyt töitä myös Alexander Stubbin kanssa.

– Uskon, että hän tulee pärjäämään tehtävässään ja toivon kaikkea menestystä hänelle.

Kun Stubb toimi pääministerinä ja Rinne oli valtiovarainministerinä, kovin helppoa yhteistyö ei tuolloin ollut. Stubb onkin kritisoinut Rinnettä kirjassaan ja Rinne on vastannut hänelle samalla mitalla.

Minkälaiset teidän välinne tällä hetkellä ovat?

– Meillä on ihan asialliset välit, Rinne vastaa.

RINNE toteaa, että Stubb on asiaosaamiseltaan ja kyvyiltään omaksua asioita yhtä lailla vahva kuin Pekka Haavisto.

– Toivon, että Alex ymmärtää olevansa yksi Suomen tärkeimmistä instituutioista ja että hän tulee toimimaan sen mukaisesti tilanteessa kuin tilanteessa. Minun mielestäni Alexilla on kaikki edellytykset toimia tasavallan presidenttinä erittäin hyvin.

Kysyttäessä, millaista yhteistyötä Rinne toivoo Stubbin tekevän SDP:n suuntaan, Rinne toteaa, että presidentti perinteisesti jättää puolueen jäsenkirjan.

– Uskon, että Stubb toimii tasavallan presidentin tehtävässä parlamentaaristen periaatteittemme mukaan sillä tavalla, että hän kunnioittaa eduskuntaa ja siellä mukana olevia puolueita myöskin parlamentaaristen voimasuhteiden perusteella. En erikseen odota häneltä sen kummempaa sosialidemokraattien kuin minkään muunkaan puolueen kanssa kanssakäymistä.

Toivotko, että Stubb jollakin tavalla puuttuisi tulehtuneeseen työmarkkinatilanteeseen?

– Suomen iso vahvuus toisen maailmansodan jälkeen kaikkina jännitteisinäkin aikoina on ollut se, että me olemme kyenneet puhaltamaan yhteen hiileen, sopimaan ja rakentamaan luottamusta eri väestöryhmien ja myöskin poliittisten puolueiden kesken. Nyt olemme mielestäni sellaisessa tilanteessa, jossa tämä pitkä historiallinen perinne suomalaisessa politiikassa on rikkoutumassa tai rikkoutunut Orpon hallituksen toimesta. Tässä tilanteessa tarvitaan sellaista tahoa suomalaisessa yhteiskunnassa, joka haluaa yhdistää ja vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan yhtenäisyyttä.

– Stubb on puhunut kampanjassa yhtenäisyyden vahvistamisesta, yhteisestä Suomesta kaikille. Minä toivon, että tämä näkyy myöskin tämänhetkisessä vaikeassa työmarkkinatilanteessa. En ehkä odota, että hän julkisesti siihen puuttuu, mutta hänellä on tasavallan presidenttinä erilaisia väyliä vaikuttaa taustalla tilanteeseen ja pyrkiä purkamaan jännitteitä.

Kokoomuksella on tällä hetkellä niin kutsuttu värisuora ulkopolitiikassa eli käytännössä keskeiset paikat muun muassa ulko- ja puolustus- ja pääministeriä myöten. Tuleva presidentti tulee jälleen kokoomuksesta.

Rinne toteaa, että suomalaisessa monipuoluejärjestelmässä vallan ja vastuun jakautuminen useamman puolueen kesken on aina parempi vaihtoehto kuin vallan keskittyminen riippumatta siitä, mistä puolueesta on kyse.

– Tästä näkökulmasta täytyy vain toivoa, että sosialidemokraatit on taas seuraava pääministeripuolue, Rinne sanoo.

Mitä SDP:n pitäisi tehdä, että se saa kasvatettua presidenttiehdokkaita tuleviin vaaleihin vai onko niitä jo?

– Meillä on paljon potentiaalisia henkilöitä. Nyt puolueessa täytyy vain näiden ihmisten ikään kuin miettiä uraansa sillä tavalla, että sieltä syntyy sellaisia karriäärejä, jotka johtavat tasavallan presidentin urapolkuun.