Näin asiantuntijat kommentoivat aamun tylyjä lukuja – “Suomessa pitäisi kääntää kaikki kivet työikäisten työllistämiseksi”

Työllisiä oli heinä-syyskuussa 18 000 vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä oli puolestaan 28 000 enemmän. Demokraatti Demokraatti

Luvut ovat sanalla sanoen synkkiä.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioikin, että suhdannekäänteen vaikutuksia työllisyyteen saadaan vielä odottaa.

– Vaikka Suomen taloudesta on kuultu onneksi jo myönteisempiä uutisia, eivät haasteet ole ohi. Työllisyys reagoi suhdannekäänteisiin viiveellä, joten ei yllätä, että työttömyys jatkaa toistaiseksi nousussa. Parempia aikoja jouduttaneen odottamaan ensi vuoteen, Appelqvist kommentoi tiedotteessa.

Appelqvistin mukaan työttömyys alkaa olla kiistatta jo kohtalaisen iso ongelma Suomessa.

– Samaan aikaan pätee, että työllisyys on pysynyt pitkään jatkuneesta kehnosta suhdannejaksosta huolimatta korkealla. Keskeinen taustatekijä on poikkeuksellisen vahvana jatkunut työperäinen maahanmuutto, joka on tukenut työvoimaa vaikeuksista huolimatta.

EKONOMISTI Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo, että työttömyyttä kasvattaa Suomen talouden hidas elpyminen.

– Elpymisen käynnistymisestä huolimatta pitkään jatkunut heikko suhdanne pakottaa yhä useamman yrityksen sopeuttamaan työvoimaa. Samaan aikaan avoimien työpaikkojen määrä on laskenut, mikä vaikeuttaa uudelleentyöllistymistä ja näkyy työllisyysluvuissa, Malinen sanoo tiedotteessa.

Malinen nostaa esille, kuinka työvoiman ulkopuolella olevien määrä lisääntyi syyskuussa 11 000 henkilöllä vuodentakaiseen verrattuna.

– Tämän kehityksen katkaiseminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä nykytilanteesta huolimatta kroonisesta pidemmän aikavälin työvoimapulasta kärsivässä Suomessa pitäisi kääntää kaikki kivet työikäisten työllistämiseksi.

– Yhteiskuntamme ja sen tarjoamat palvelut edellyttävät, että mahdollisimman moni osallistuu yhteiskunnan rakentamiseen tekemällä töitä tai kasvattamalla kyvykkyyksiään opiskelemalla.

MYÖS Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk kääntää katseet ensi vuoteen.

– Työmarkkinoiden kehitys näyttää mukailevan sitä, mitä syksyn talousennusteessa arvioimme. Työttömyys nousee loppuvuotta kohden, koska talouskasvu on vielä vähäistä ja rakentamisen tilanne pysyy heikkona ensi vuoden puolelle saakka, hän kommentoi tiedotteessa.

Busk näkee valoa siinä, että työikäisten määrä on nousussa. Taustalla on Buskin mukaan nettomaahanmuuton kasvu, josta valtaosa on työperäistä maahanmuuttoa.