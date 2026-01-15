Näin eduskunta reagoi häirintäkohuun – kysely avustajille

Eduskunta teettää eduskunnan kansliassa työskenteleville kansanedustajien avustajille kyselyn epäasiallisesta kohtelusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kysely tarjotaan myös kaikkien eduskuntaryhmien käyttöön, jotta ryhmät voivat teettää sen palveluksessaan oleville työntekijöille​.

Eduskunta-avustajien epäasiallinen kohtelu nousi esille sen jälkeen, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kertoi Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa, että hänelle on kerrottu kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.