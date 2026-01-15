Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.1.2026 14:39 ・ Päivitetty: 15.1.2026 14:39

Näin eduskunta reagoi häirintäkohuun – kysely avustajille

VESA MOILANEN/LEHTIKUVA

Eduskunta teettää eduskunnan kansliassa työskenteleville kansanedustajien avustajille kyselyn epäasiallisesta kohtelusta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kysely tarjotaan myös kaikkien eduskuntaryhmien käyttöön, jotta ryhmät voivat teettää sen palveluksessaan oleville työntekijöille​.

Eduskunta-avustajien epäasiallinen kohtelu nousi esille sen jälkeen, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kertoi Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa, että hänelle on kerrottu kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.

