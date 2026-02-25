Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

25.2.2026 06:53 ・ Päivitetty: 25.2.2026 06:53

Näin ensi kaudella säästetään – ”Nykyisellään ei voida jatkaa”

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Parlamentaarinen velkajarrutyöryhmä julkisti keskiviikkona väliraporttinsa. Julkisen talouden alijäämätavoite tulevan hallituskauden (2027-2033) päätteeksi on raportin mukaan näillä näkymin 2-2,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Demokraatti

Demokraatti

Ensi kauden tavoite tarkentuu tämän vuoden joulukuussa.

Tämän hetkisen käsityksen mukaan alijäämätavoite tarkoittaisi nykyisten talousennusteiden valossa 8-11 miljardin sopeutustarvetta. Urakka on noin kaksinkertainen tällä kaudella tehtäviin sopeutuksiin nähden.

Ryhmää johtava kokoomuksen Ville Valkonen vakuutti, että Suomi tulee hoitamaan velkaongelmansa.

– Julkisen talouden osalta meillä on nyt selkeä askellus ja yhteinen maali, Valkonen sanoi keskiviikkona eduskunnassa.

YHTEINEN sitoutuminen velkatavoitteeseen on Valkosen mukaan eduskunnalta historiallista.

SDP:tä velkajarruryhmässä edustanut Joona Räsänen sanoi, että yhteiskunnan kriisinkestävyys velvoittaa poliitikot puuttumaan alijäämään.

– Vaikka meitä eivät sitoisi mitkään säännöt, niin nykyisellään ei voida jatkaa, Räsänen sanoi.

Vasemmistoliitto jätti tavoitteeseen eriävän mielipiteen.

Uutinen täydentyy.

