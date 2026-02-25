Politiikka
25.2.2026 06:53 ・ Päivitetty: 25.2.2026 06:53
Näin ensi kaudella säästetään – ”Nykyisellään ei voida jatkaa”
Parlamentaarinen velkajarrutyöryhmä julkisti keskiviikkona väliraporttinsa. Julkisen talouden alijäämätavoite tulevan hallituskauden (2027-2033) päätteeksi on raportin mukaan näillä näkymin 2-2,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Ensi kauden tavoite tarkentuu tämän vuoden joulukuussa.
Tämän hetkisen käsityksen mukaan alijäämätavoite tarkoittaisi nykyisten talousennusteiden valossa 8-11 miljardin sopeutustarvetta. Urakka on noin kaksinkertainen tällä kaudella tehtäviin sopeutuksiin nähden.
Ryhmää johtava kokoomuksen Ville Valkonen vakuutti, että Suomi tulee hoitamaan velkaongelmansa.
– Julkisen talouden osalta meillä on nyt selkeä askellus ja yhteinen maali, Valkonen sanoi keskiviikkona eduskunnassa.
YHTEINEN sitoutuminen velkatavoitteeseen on Valkosen mukaan eduskunnalta historiallista.
SDP:tä velkajarruryhmässä edustanut Joona Räsänen sanoi, että yhteiskunnan kriisinkestävyys velvoittaa poliitikot puuttumaan alijäämään.
– Vaikka meitä eivät sitoisi mitkään säännöt, niin nykyisellään ei voida jatkaa, Räsänen sanoi.
Vasemmistoliitto jätti tavoitteeseen eriävän mielipiteen.
Uutinen täydentyy.
