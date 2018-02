Näin Juhana Vartiainen muuttaisi työttömien kyykytysmallia: ”Eli jos vaikka korjaat naapurin laiturin ja saat siitä 500 euroa…”

Presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio ovat saaneet terveen poikavauvan, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Sekä äiti että vauva voivat hyvin, kertoo synnytyksessä mukana ollut presidentti.

Vauva syntyi hieman ennen iltakahdeksaa Helsingin Naistenklinikalla.

Presidenttipari kiittää kansalaisia onnitteluista, joita he ovat saaneet jo ennen lapsen syntymää.

Lapsi on Niinistön kolmas ja Haukion ensimmäinen. Presidentillä on aiemmasta avioliitostaan kaksi aikuista poikaa. Haukio ja Niinistö avioituivat vuonna 2009. Niinistön ensimmäinen avioliitto päättyi puolison kuolemaan liikenneonnettomuudessa vuonna 1995.

Niinistö valittiin tammikuun lopulla toiselle presidenttikaudelle ylivoimaisesti jo ensimmäisellä kierroksella. Niinistö toisti tuoreeltaan valintansa jälkeen, että vauvan isyys ei vaikuta presidentin tehtävien hoitoon, vaikka koti- ja perhetilanne muuttuvatkin.

– Vuorokaudessa on paljon tunteja ja viikossa päiviä. Uskon, että normaalin perheen tapaan selviämme.

Presidentillä on luottoa työn ja perheen yhdistämiseen

Presidentti ei pysty pitämään ainakaan pitkää isyyslomaa. Niinistö arveli joulukuussa Ylen presidentin kyselytunnilla, että jos hänet valitaan toiselle presidenttikaudelle, voidaan töitä ja tapaamisia rytmittää niin, että perheelle jää aikaa.

– Eletään normaalia elämää, johon kuuluu lapsenhoito.

Samassa yhteydessä presidentti arvioi myös ”toisen kierroksen” isyyttään.

– Minullahan on kaksi poikaa, jotka nyt ovat jo hyvin varttuneita. Tämä on varmasti tietyllä tavalla toisenlainen kokemus, koska tässä iässä isänä ehkä malttaa mielensä vähän paremmin ja saattaa olla hidasliikkeisempi. Siinä on aina se etu, että ehtii miettiä matkalla.

Kampanja-avauksensa yhteydessä itsenäisyyspäivän jälkeen presidentti puolestaan totesi, ettei usko ongelmia syntyvän vaativan työn ja jälkikasvusta huolehtimisen välillä.

– Kyllä meillä on paljon ihmisiä, joilla on paljon kiireitä ja kasvattavat samalla lapsia ja huolehtivat perheestään.

STT:n taannoisessa presidenttiehdokashaastattelussa Niinistö uskoi pärjäävänsä vanhoilla opeillaan lastenhoidossa.

– Kaikki ei ole vanhentunut, oppi meinaan. Kyllä minä uskon, että siihen sitten aika sujuvasti solahtaa mukaan.

Presidenttiparillekin kuuluu Kelan äitiyspakkaus. Joulukuussa Niinistö nauratti vaalitilaisuuden yleisöä kertomalla, että pakkauksessa oli ”kaikenlaista”.

– Ja iso laatikko, yllättävän iso.

Raskaudesta uutisoitiin syksyllä

Presidentin kanslia tiedotti Haukion raskaudesta lokakuussa.

– Kerromme ilouutisen. Jos kaikki sujuu odotetusti, perheemme kasvaa helmikuussa 2018. Lasta on useiden vuosien ajan odotettu ja toivottu.

Tiedotteessa kerrottiin niin ikään, että lapsitoiveita ovat kohdanneet monet vastoinkäymiset.

– Siksi onnen ohella on raskauden alkuun sisältynyt herkkyyksiä.

Niinistö täyttää elokuussa 70 vuotta, ja Turun kirjamessujen ohjelmapäällikkönä työskentelevä Haukio on 40-vuotias.

Pariskunnalla on suurta suosiota nauttiva bostoninterrieri Lennu, joka päästettiin vaalikaranteenista isännän uudelleenvalinnan jälkeen.

Pikkuvauva Mäntyniemessä

Istuvalla presidentillä ei ole ollut aiemmin pikkulasta. Edellisen presidentin Tarja Halosen tytär Anna oli täysi-ikäinen, kun hänen äitinsä valittiin presidentiksi vuonna 2000. Niin ikään Martti Ahtisaaren poika Marko oli täysi-ikäinen vuonna 1994 Ahtisaaren kauden alkaessa samoin kuin Koivistojen tytär Assi vuonna 1982, kun Mauno Koivistosta tuli presidentti.

Urho Kekkosen kaksospojat olivat niin ikään aikuisia, kun heidän isänsä aloitti pitkän presidenttikautensa vuonna 1956. Marsalkka Mannerheimin tyttäret puolestaan olivat jo keski-ikäisiä, kun Mannerheimista tuli presidentti.

Presidentin virka-asunto on Helsingin Meilahdessa sijaitseva Mäntyniemi. Rakennuksissa on asuintiloja vajaat 700 neliötä ja edustustilaa yli 900 neliötä ja lisäksi nelisensataa neliötä toimistotilaa. Niinistön ja Haukion siviilikoti sijaitsee Espoossa.

Kesäisin presidenttipari viettää aikaa myös Naantalin Kultarannassa. Presidentinlinna on varattu edustukseen ja muuhun työskentelyyn.