10.10.2025 10:57 ・ Päivitetty: 10.10.2025 10:58

Näin moni Ukrainasta sotaa paennut aikoo jäädä Suomeen

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry
Suomessa asuvien ukrainalaisten yhdistyksen kulkue Helsingissä.

Lähes 70 prosenttia Suomessa olevista ukrainalaisista ei aio palata takaisin synnyinmaahansa, selviää sisäministeriön tilaamasta selvityksestä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Verkkokyselyyn vastasi reilut 2  000 ukrainalaista heinä-elokuussa.

Vain kuusi prosenttia vastaajista kertoi aikovansa palata sodan päätyttyä.

Ministeriön mukaan erityisesti kielitaidon kehittyminen ja siirtyminen vastaanottojärjestelmästä kuntien palveluiden piiriin ovat tukeneet ukrainalaisten sopeutumista. Vastaajista lähes 40 prosenttia ilmoitti pystyvänsä jo työskentelemään tai opiskelemaan suomenkielellä.

Ukrainalaisten työllisyysaste on Suomessa matala. Vaikka lähes 70 prosenttia ukrainalaisista oli hakenut töitä, selvityksen mukaan vain 30 prosenttia oli töissä.

LÄHES PUOLET kyselyyn vastanneista kertoi aikovansa hakea Suomesta oleskelulupaa työn, opiskelun tai perhesiteen perusteella.

Yli 60 prosenttia vastaajista kuitenkin arvioi, että heillä ei ole edellytyksiä saada muuta oleskelulupaa tilapäisen suojelun päättymisen jälkeen. Pieni osa harkitsee turvapaikan hakemista tai jopa maahan jäämistä ilman laillista lupaa.

Suurin osa vastaajista on kotoisin Itä-Ukrainasta joko läheltä rintamalinjaa tai Venäjän miehittämiltä alueilta.

Petri Korhonen

Kirjallisuus
9.10.2025
Arvio: Jaakko Laakso muistelee kuin mitään katumaton natsi
