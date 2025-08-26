Näin Orpo kommentoi Stubbin näkemystä Palestiinan tunnustamisesta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi kysymystä Palestiinan tunnustamisesta sanomalla, että hallitus keskittyy ennen kaikkea kahden valtion mallin edellytysten vahvistamiseen. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Kokkolassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aihe nousi jälleen keskusteluun tänään, kun presidentti Alexander Stubb sanoi, että Palestiinan tunnustaminen lähitulevaisuudessa olisi hyvin tarkoituksenmukaista Suomen ulkopoliittisen pitkän linjan näkökulmasta. Stubb kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa.

STT kysyi pääministeri Orpolta tiedotustilaisuudessa, onko hän samaa vai eri mieltä Stubbin kanssa.

- Olen monta kertaa sanonut jo, että presidentillä on oikeus kertoa tässä maassa oma mielipiteensä ja se on arvokasta. Kunnioitan sitä, Orpo sanoi.

Orpon mukaan hallitus on käynyt kokonaisuutta jo läpi ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa yhteistoiminnassa presidentin kanssa.

- Nyt ennen kaikkea hallitus keskittyy kahden valtion mallin edellytysten vahvistamiseen, luomiseen. Ja kun kahden valtion mallin tietenkin siellä päässä on Palestiinan valtion tunnustaminen, niin sinänsä maali on sama, niin kuin se on ollut Suomen pitkä linja.

Orpo sanoi olevan hyvä merkki, että arabimaat ovat olleet ensimmäisen kerran mukana ponnisteluissa.

STUBB kertoi tiistaina myös, että Suomi tekee töitä, että se voisi osallistua Saudi-Arabian ja Ranskan julkilausumaan aihepiiristä. Stubbin mukaan lausuman niin sanottu deadline eli määräpäivä on 5. syyskuuta New Yorkissa.

Orpo sanoi toivovansa, että Suomi pystyy osallistumaan lausumaan. Asiaa harkitaan tällä hetkellä.

- Sen tavoitteenahan on ennen kaikkea edistää kahden valtion mallia, ja se on hallitusohjelman mukainen itsessään, kahden valtion mallin edistäminen. Kaikki hallituspuolueet ovat siihen sitoutuneet ja myös eduskunta ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon muodossa, Orpo sanoi.

Orpon mukaan keskusteluja julkilausumasta käydään kansainvälisesti sekä ulkopoliittisen johdon ja hallituksen piirissä.

ORPO avasi myös lisää kysymystä siitä, pitäisikö Gazasta tuoda lapsia Suomeen sairaalahoitoon. Hallituskumppani perussuomalaisista ajatukseen on suhtauduttu nihkeästi.

Orpon mukaan sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on kertonut hänelle, että selvitti asiaa talven ja kevään aikana.

- Silloin pidettiin järkevämpänä sitä, että hoito annetaan mahdollisimman lähellä, ja siksi Suomi on suunnannut humanitaarista apua, katastrofiapua muun muassa SPR:n kautta näihin sairaaloihin ja kenttäsairaaloiden varustamiseen, Orpo sanoi.

- Mutta toivon, että tämä nyt uudelleen selvitetään. Onko se mahdollista, onko se järkevää.

Orpon mukaan hallitus tulee joka tapauksessa useilla päätöksillä lisäämään tukea Gazan humanitaarisen katastrofin lievittämiseen.

Anni Keski-Heikkilä / STT

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 13.34.