Politiikka

3.3.2026 11:34 ・ Päivitetty: 3.3.2026 11:34

Näin paljon hallitus antoi lisäaikaa osalle hyvinvointialueista alijäämien kattamiseen

Hallitus antaa osalle hyvinvointialueista lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoteen 2029 asti. Alun perin takaraja oli asetettu vuodelle 2028.

Valtiovarainministeriö kertoo tiedotteessa, että pidempi takaraja myönnetään niille hyvinvointialueille, joille se on välttämätöntä lainsäädännön noudattamiseksi. Hyvinvointialueiden yhteenlaskettu tulos oli viime vuonna yli 400 miljoonaa odotettua parempi.

Kasvanut ylijäämä pienentää ensi vuonna hyvinvointialueille maksettavaa valtion rahoitusta. Se taas vaikeuttaa osan alueista mahdollisuutta kattaa alijäämänsä alkuperäiseen tavoitteeseen mennessä.

