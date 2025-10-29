Talous
29.10.2025 09:16 ・ Päivitetty: 29.10.2025 09:16
Näin paljon tai vähän työeläkkeesi voi ensi vuonna nousta
Maksussa oleviin työeläkkeisiin vaikuttavaan työeläkeindeksiin on tulossa ensi vuodelle 0,88 prosentin korotus nykyhetkeen verrattuna.
Tulevan työeläkkeen laskentaan käytettävää palkkakerrointa ehdotetaan nostettavaksi 2,33 prosentilla. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut indeksit.
Viime vuoden lopussa työeläkkeen osuus vanhuuseläkkeestä oli keskimäärin 1 943 euroa kuukaudessa.
Tällä määrällä laskettuna indeksikorotus olisi noin 17 euroa kuukaudessa, ministeriö kertoo.
ETUUKSIEN tason säilyminen on pyritty Suomessa turvaamaan siten, että etuudet tarkistetaan vuosittain indeksillä. Palkka- ja kuluttajahintatasossa tapahtuvat muutokset huomioidaan laskettaessa indeksiä.
Palkkakerrointa käytetään STM:n mukaan myös muun muassa sairausvakuutuslain mukaisten sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen ja kuntoutusrahan määrittelyn tulorajoissa.
Viime vuonna työeläkeindeksiä nostettiin toissa vuodesta 1,3 prosenttia ja palkkakerrointa 2,2 prosenttia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.