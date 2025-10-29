Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

29.10.2025 09:16 ・ Päivitetty: 29.10.2025 09:16

Näin paljon tai vähän työeläkkeesi voi ensi vuonna nousta

iStock

Maksussa oleviin työeläkkeisiin vaikuttavaan työeläkeindeksiin on tulossa ensi vuodelle 0,88 prosentin korotus nykyhetkeen verrattuna.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tulevan työeläkkeen laskentaan käytettävää palkkakerrointa ehdotetaan nostettavaksi 2,33 prosentilla. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut indeksit.

Viime vuoden lopussa työeläkkeen osuus vanhuuseläkkeestä oli keskimäärin 1  943 euroa kuukaudessa.

Tällä määrällä laskettuna indeksikorotus olisi noin 17 euroa kuukaudessa, ministeriö kertoo.

ETUUKSIEN tason säilyminen on pyritty Suomessa turvaamaan siten, että etuudet tarkistetaan vuosittain indeksillä. Palkka- ja kuluttajahintatasossa tapahtuvat muutokset huomioidaan laskettaessa indeksiä.

Palkkakerrointa käytetään STM:n mukaan myös muun muassa sairausvakuutuslain mukaisten sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen ja kuntoutusrahan määrittelyn tulorajoissa.

Viime vuonna työeläkeindeksiä nostettiin toissa vuodesta 1,3 prosenttia ja palkkakerrointa 2,2 prosenttia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
29.10.2025
Hallitus pesee käsiään hyvinvointialueiden ongelmista – ennemmin pitäisi katsoa peiliin
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
28.10.2025
Kiista sukupuolesta repesi kulttuurisodaksi – Latvia irtautumassa Suomeakin sitovasta sopimuksesta
Lue lisää

Susanna Luikku

Kirjallisuus
28.10.2025
Arvio: Pätevä tiivistys median arjesta: juuri näin toimittajat tekevät työnsä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU