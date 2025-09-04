Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

4.9.2025 08:31 ・ Päivitetty: 4.9.2025 08:31

Näin paljon valtiovarainministeriö laskisi bensan hintaa

iStock

Valtiovarainministeriö laskisi bensan hintaa keskimäärin 2,7 senttiä litralta ensi vuoden alusta alkaen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ministeriö on jättänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esityksestä, jolla muutettaisiin nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa. Liikennepolttoaineiden hiilidioksidiveron määrän laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennettaisiin kahdessa vaiheessa 62 eurosta 51,3 euroon.

Veroalennus alentaisi dieselin ja sitä korvaavien polttoaineiden hintaa yhteensä keskimäärin 2,4 senttiä litralta.

Muutokset laskisivat valtion energiaverotuloja noin 50 miljoonaa euroa ensi vuoden tasolla ja 96 miljoonalla eurolla vuoden 2027 tasolla. Ehdotuksen taustalla on hallitusohjelman mukainen liikennepolttoaineiden valmisteveron hiilidioksidikomponentin alennus, jonka tavoitteena on vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa.

Asiasta uutisoi aiemmin ainakin Talouselämä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
3.9.2025
Valtakunnansovittelija kaipaa keskustelua siitä, milloin yleisestä linjasta voidaan poiketa – “Tasapäistäminen tuntuu aika erikoiselta”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
3.9.2025
SDP:n Marttila vankilain uudistuksesta: Vankiloihin tarvitaan myös lisää tilaa ja henkilökuntaa
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
3.9.2025
Arvio: Jani Kaaron kirjassa kuvataan, millaista on massahysteria – laumasielu elää niin jalkapallohuliganismissa kuin poliittisissa liikkeissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU