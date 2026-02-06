Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.2.2026 13:13 ・ Päivitetty: 6.2.2026 14:05

”Ei voi olla salatiedettä” – Näin Petteri Orpo kommentoi avausta Euroopan ydinpelotteesta

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA
Petteri Orpo (kok.) tapasi Kaja Kallaksen eduskunnassa torstaina 5. helmikuuta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi eduskunnan suuren valiokunnan kuulemisessa EU:n korkean edustajan Kaja Kallaksen lausuntoa ydinaseista.

Simo Alastalo

Demokraatti

Kallas sanoi Helsingin Sanomille, että Euroopassa on aloitettava keskustelu omasta ydinpelotteesta. Lausunnosta esitti perjantaina Orpolle kysymyksen SDP:n Kimmo Kiljunen, joka piti Kallaksen näkemystä ”täysin järisyttävänä”.

– Tämän tapaisen argumentin esiin nostaminen minusta horjuttaa pikemminkin sitä uskottavuutta mikä meillä on Euroopassa tämän yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme puolesta, Kiljunen sanoi ja kysyi Orpon mielipidettä.

ORPO lainasi vastauksensa alussa puolustusministeri Antti Häkkästä (kok.), joka kehotti laittamaan jäitä hattuun. Pääministeri totesi aiheen nousevan keskusteluun Ranskassa ja Saksassa Venäjän muodostaman uhan vuoksi.

– Se lähtee siitä, että Venäjällä on valtava ydinasearsenaali ja Venäjä toimii niin kuin se toimii. Jos Euroopalla ei ole vastinetta sille, pidäkettä, niin vaarallisuus kasvaa valtaviin mittasuhteisiin. Sen takia meidän on puhuttava siitä, että onko meillä mahdollista olla oma eurooppalainen pelote, Orpo sanoi SuV:n julkisessa kuulemisessa.

Hän muistutti Yhdysvaltain siirtävän katsettaan Euroopasta muualle ja korosti, ettei Suomi ole eurooppalaisen ydinpelotteen hankkimista aktiivisesti edistämässä eikä Suomella ole asiaan kantaa.

– Minusta näistä asioista pitää avoimesti pystyä keskustelemaan. Ei voi olla salatiedettä. Tämä on kuvaus siitä, miten itse tällä hetkellä tämän asian näen, pääministeri sanoi.

KALLAS sanoi Helsingin Sanomille, että keskustelut ydinpelotteesta kuuluvat jäsenvaltiolle.

– Mutta on myös selvää, että tilanne on perustavan­laatuisesti muuttunut.

Hän myös totesi osan Euroopan maista sitoutuneen ydinaseita rajoittaviin sopimuksiin.

– Laajempi kuva tällä hetkellä näyttää siltä, että eilisen säännöt eivät päde tänään, joten on meidän tehtävämme suunnitella uudet säännöt, Kallas sanoi HS:lle.

Puolustusministeri Häkkänen sanoi perjantaina eduskunnassa, että Naton ydinpelotteen kyseenalaistaminen tai merkittävä muuttaminen ottaisi vuosikymmeniä.

– Se on todennäköisesti myös satojen miljardien eurojen asia, Häkkänen sanoi.

