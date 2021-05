Näin ravintolat ovat auki 7.5. lähtien – MaRa tulistui: ”Hallitus on ylittänyt päätösvaltansa rajat”

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Asetuksen muutos tulee voimaan 7. toukokuuta klo 00. Nyt annetulla asetuksen muutoksella rajoitukset lieventyvät Kymenlaakson maakunnassa sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirissä. Muilla alueilla rajoitukset säilyvät ennallaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa reagoi ratkaisuun jyrkästi. Järjestö sanoo, että hallitus osoittaa täydellistä piittaamattomuutta yrittäjien ja työntekijöiden hätää kohtaan. MaRan mukaan Suomeen tarvitaan perustuslakituomioistuin, jossa hallituksen päätösten perustuslainmukaisuus voidaan tarvittaessa arvioida.

”Hallitus on ylittänyt päätösvaltansa rajat ja laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin asetuksen muuttamiseksi ja rajoitusten lieventämiseksi. Mikään niistä edellytyksistä, joilla hallitus voisi perustella asiakaspaikkojen merkittävää rajoittamista, anniskelun lopettamista klo 17 ja ruokaravintoloiden sulkemista klo 19, ei ole enää olemassa. Esimerkiksi HUS-alueella ilmaantuvuusluku oli 121,4 tämän vuoden ensimmäisenä päivänä. Silloin ruokaravintolat saivat ottaa sisään asiakkaita enintään 75 prosenttia enimmäisasiakasmäärästä, anniskella klo 22 asti ja ravintolat piti sulkea klo 23. Tänään ilmaantuvuusluku on 88,9 ja sen suunta on ollut alaspäin”, MaRan puheenjohtaja Aki Käyhkö jyrisee tiedotteessa.

MaRan mukaan koronakriisi on paljastanut suomalaisessa oikeusjärjestelmässä suuren puutteen, koska elinkeinonharjoittajat tai heidän etujaan valvovat järjestöt eivät voi saattaa hallituksen toiminnan perustuslainmukaisuutta riippumattoman tuomioistuimen arvioitavaksi.

”Yrittäjät joutuvat neuvottomina katsomaan sivusta, kun hallitus vaikeuttaa heidän yritystoimintansa ilman perusteita ja vie työt työntekijöiltä. Esitämme, että Suomeenkin perustettaisiin perustuslakituomioistuin,” MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Alla tarkemmat tiedot rajoituksista:

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset Ahvenanmaan, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnissa 7.5.lukien

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista.

Anniskelu päättyy klo 22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05-23.

Lisäksi näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa 7.5. lukien

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on 1/3 asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä puolet asiakaspaikoista.

Ravintolassa, jossa anniskelu on päätoimiala, anniskelu päättyy klo 18 ja liike saa olla avoinna ravintola-asiakkaille kello 05-19. Muissa ravintoloissa anniskelu päättyy kello 19 ja liike saa olla avoinna ravintola-asiakkaille kello 05-20.

Lisäksi näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa 7.5. lukien

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Alkoholia saa anniskella klo 7-17. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, aukioloaika on klo 05-18. Muut ravintolat saavat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05-19.

Myös näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke-esiintymiset ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Yllä mainitut asiakaspaikkarajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.