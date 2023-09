Näin Rönnholm summaa puoluesihteerikauttaan – ei vielä paljastanut tulevaa työpaikkaansa

SDP:n väistyvä puoluesihteeri Antton Rönnholm ei vielä kerro, millaiset työt häntä kutsuvat Jyväskylän puoluekokouksen jälkeen. Johannes Ijäs Demokraatti

– Pidetään nyt puoluekokous ensin ja keskitytään näihin asioihin, mitä täällä tehdään. Minä sitten sopivassa kohdassa kerron, mitä aion tehdä, Rönnholm kertoi Jyväskylässä medialle.

Rönnholm palkittiin puoluekokouksessa SDP:n kultaisella ansiomerkillä. Sen luovutti puheenjohtaja Sanna Marin.

Hän toteaa myös, että tavalla tai toisella hän säilyy jatkossakin SDP:n kansanliikkeessä.

– Koira ei pääse karvoistaan.

Varsinaisesti politiikan pariin hän ei ole kuitenkaan seuraavaksi hakeutumassa.

RÖNNHOLM tiivistää, että hänen puoluesihteerikaudellaan on katsottu yhdessä eteenpäin.

– Ei ole kauheasti enää katsottu sinne 1960- tai 1970-luvuille.

Hän kokee, että SDP:n päätöksentekoon luotetaan ja erilaisille vaikuttajan paikoille on tunkua.

Tulevan puoluesihteerin nimeen Rönnholm ei ota kantaa. Ehdolla ovat Hanna Kuntsi, Kaisa Vatanen, Mikkel Näkkäläjärvi ja Matti Niemi.

– On neljä todella hyvää ehdokasta. Kuka tahansa heistä pystyy hoitamaan… Tunnen heidät kaikki ja suhtaudun suurella luottamuksella siihen, että hyvin käy.

Joissakin poliittisissa analyyseissä on katsottu Sannan Marinin vieneen SDP:tä vasemmalle.

Rönnholm sanoo, että vasemmisto-oikeisto-puheet ovat enemmän mielikuvia kuin varsinaista politiikan sisältöä.

– Jos nyt katsotaan vaikkapa Rinteen ja Marinin hallitusten ohjelmaa, sen talous- ja veropolitiikkaa, en minä nyt tiedä, miten erityisen vasemmistolainen se on.

Rönnholm huomauttaa myös, että aika muuttuu.

– Sellaiset asiat, joita ehkä kokoomus puhui 1980-luvulla, olisivat nykypäivänä hirvittävän vasemmistolaisia. Täytyy aina suhteuttaa siihen, mihin ajan virta on kulkenut. Nyt minä uskon kyllä, että se ryhtyy kulkemaan vähän toiseen suuntaan, että veroja ei voi loputtomasti vältellä, kun rahat loppuvat.

MEDIA kysyi Rönnholmilta myös, miksei väistyvä puheenjohtaja Sanna Marin ole antanut tiedotusvälineille kommentteja Jyväskylän puoluekokouksessa.

Rönnholm arveli, että Marin haluaa antaa foorumin Jyväskylässä valittavalle uudelle puoluejohdolle.

– Me olemme matkalla eri tehtäviin ja rooleihin. Nyt on tämän puoluekokouksen ja tulevan johdon vuoro olla parrasvaloissa. En usko, että siihen liittyy sen suurempaa dramatiikkaa.

RÖNNHOLM käytti puoluekokouksessa myös puheenvuoron.

Siinä hän nosti esiin Suomen rasismikeskustelun.

– Aihe on ikävä, koska puhutaan ongelmasta, joka on todellinen ja koskettaa monen päivittäistä elämää. Eikä ongelma katoa julistuksilla tai suureleisillä irtisanoutumisilla, jos ihmiset eivät aidosti muuta ajatteluaan. Ilmapiiri, jossa keskustelua käydään on – muotisanaa käyttäen – toksinen. Ollaan matkalla “Ameriikan malliin”. Huudetaan yli ja ohi toistemme. Katsotaan ylen- ja alaspäin. Sulkeudutaan omiin todellisuuksiin, hän sanoi.

Hän palasi Kultaranta-keskusteluissa 2017 mediaa käsittelevässä paneelissa esittämäänsä ajatukseen. Tuolloin hän sanoi, että ”kielen korruptio johtaa totuuden eroosioon ja totuuden eroosio johtaa luottamuksen loppuun.

– Näinhän meille on käymässä. Tilassa, jossa jokaisella on omat faktat ja kaikki huutavat, lopetetaan kuunteleminen. Me tiedämme ketkä tästä ovat vastuussa, mutta voimme vaikuttaa vain omaan toimintaamme ja rakentaa luottamusta. Vaikka korviin sattuu, on oltava aikuinen huoneessa, Rönnholm totesi.

Hän sanoi puheessaan myös, että ihmiset kaipaavat unelmia paremmasta ja että SDP:n on tarjottava uskottavia unelmia ja perusteltua toivoa.

– Mutta ei koskaan katsomalla menneeseen. Vaan katsomalla tulevaan, puuttumalla niihin perusfundamentteihin, jotka unelmat mahdollistavat – eli hyvinvoinnin luomiseen ja sen oikeudenmukaiseen jakamiseen. Ja siihen, että moniarvoisessa yhteiskunnassa meille on kaikille tilaa, mutta vihalle ja rasismille ei. Huomenna on paremmin kuin tänään.

