Näin Sauli Niinistö kommentoi IS:lle koronatilannetta – ”Ketä vastaan se salaliitto on?”

Niinistö toivoo järkevää varovaisuutta koronaan, mikä vallitsi hänen mukaansa rajoitusten aikana.

Niinistö ottaa myös varovasti kantaa rokotuksiin, eikä hänen mukaansa kärhämää rokottamattomien ja rokotettujen välillä ole tarkoitus kärjistää. Presidentti ei puhu siitä, että koronarokotetut olisivat rokottamattomien panttivankeina.

– Mielestäni rokottamattomat ovat tehneet itse itsestään panttivankeja. Näyttää olevan kahdenlaista ilmaa. Osa suhtautuu: ”ei ole lähelläkään”. Heille totean, että jos sattuu ihan kohdalle?

– Sitten on salaliittoteoriat. Idästä länteen, etelästä pohjoiseen, kaikki yhteiskunnat pyrkivät rokottamalla rajoittamaan tautia. Ketä vastaan se salaliitto on? Kaikki maat lännestä itään, etelästä pohjoiseen – ketä vastaan se salaliitto on?