Ulkomaat

19.8.2025 12:35 ・ Päivitetty: 19.8.2025 12:35

Näin Sergei Lavrov kommentoi rauhanneuvotteluja

LEHTIKUVA / AFP / VIACHESLAV PROKOFIEV

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan mahdollisen Ukrainan rauhansopimuksen on ”varmistettava Venäjän turvallisuus”.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Myös Ukrainan venäjänkielisten oikeudet on varmistettava, Lavrov lisäsi. Muussa tapauksessa mistään pitkän tähtäimen sopimuksesta ei voida puhua, hän sanoi.

Lavrov puhui tänään venäläisen Rossiya 24 -televisiokanavan haastattelussa päivä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump isännöi Valkoisessa talossa Ukraina-tapaamista. Trumpin mukaan suunnitteilla olisi myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tapaaminen, jonka ajankohdasta tai paikasta ei kuitenkaan ole tietoa.

Myös Lavrov jätti nämä kysymykset avoimiksi. Hänen mukaansa mahdollista Putinin ja Zelenskyin välistä tapaamista tai muuta yhteydenottoa on valmisteltava erittäin huolellisesti, vaikka Venäjä ”ei vastusta mitään työskentelymuotoja”.

BBC:n mukaan hän lisäsi myös, että tällaista tapaamista ei pidä järjestää ”mediaa varten”.

VENÄJÄ on jatkanut ohjus- ja droonihyökkäyksiään Ukrainassa huolimatta keskusteluista, joilla tähdätään rauhan saamiseen.

Ukrainan mukaan Venäjä iski yöllä Ukrainaan 270 droonilla ja kymmenellä ohjuksella, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Ohjukset ja droonit lähetettiin BBC:n mukaan eri puolilta Venäjää.

Ukrainalaissivusto Kyiv Independentin mukaan iskut alkoivat vain tunteja sen jälkeen, kun Trump oli tavannut Zelenskyin sekä Euroopan johtajia Valkoisessa talossa.

Mahdollisista kuolonuhreista tai haavoittuneista ei vielä ole tietoa.

Kyiv Independentin mukaan räjähdyksiä on kuultu ainakin Krementshukin kaupungissa Pultavan alueella Keski-Ukrainassa. Myös muilla alueilla on raportoitu ilmahälytyksiä.

BBC:n mukaan Pultavan alueen kuvernööri on kertonut, että iskut aiheuttivat laajoja sähkökatkoksia sekä vaurioittivat hallintorakennuksia ja sähköinfrastruktuuria. Kuolonuhreja ei alueella ole tullut, hän sanoi. Melkein 1  500 kotitaloutta ja yli sata yritystä tai tuotantolaitosta jäi ilman sähköjä.

SAMAAN aikaan myös Ukraina on BBC:n mukaan tehnyt iskuja Venäjän maaperälle. Venäjän tuhoamien ukrainalaisdroonien romut sytyttivät tulipalon muun muassa öljynjalostamolla Volgogradin alueella, kertoi Lounais-Venäjän aluehallinto Telegram-viestipalvelussa. Venäläisviranomaisten mukaan drooniromu sytytti tulipalon myös alueella sijaitsevan sairaalan katolla.

Lisäksi lennot keskeytettiin viranomaisten mukaan Volgogradissa noin kolmeksi tunniksi yön aikana.

