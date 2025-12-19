Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

19.12.2025 11:41 ・ Päivitetty: 19.12.2025 11:41

Näin Stubb kommentoi Ylellä rasismikeskustelua

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

Presidentti Alexander Stubbin mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole minkäänlaista tilaa rasismille eikä rasismi ole hyväksyttävää.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Stubb kommentoi viime päivinä käytyä rasismikeskustelua Ylen suorassa lähetyksessä perjantaina sen jälkeen, kun presidenttipari oli ottanut vastaan perinteiset joulutervehdykset Presidentinlinnassa.

Stubb kommentoi asiaa toimittajan kysyttyä häneltä asiasta.

- Tietenkin on surullista, että viime vuonna tähän aikaan Suomessa oli rasismikeskustelu, joka liittyi Lucia-neitoon ja tänä vuonna sama toistuu uudestaan, Stubb sanoi.

Presidentti sanoi myös olevansa huolestunut siitä, että Suomessa on edelleen rasismia etnisiä vähemmistöjä kohtaan sekä siitä, että keskustelu aiheuttaa Suomelle kansainvälistä mainehaittaa.

- Toivoisin, että olisimme yhteiskuntana niin kypsä, että voisimme jättää tällaiset ajat taakse.

