Politiikka

2.12.2025 12:29 ・ Päivitetty: 2.12.2025 12:29

Näin Suomi sijoittui EU:n tasa-arvovertailussa

Suomi on sijoittunut kahdeksanneksi sukupuolten tasa-arvovertailussa Euroopan unionissa, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomi on tasa-arvoindeksissä samalla sijalla kolmatta kertaa peräkkäin. Muun muassa naisten ja miesten tilanteen välistä eroa mittaavaa indeksiä julkaisee Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE.

Täydellistä tasa-arvoa kuvaava luku on 100. Suomen luku oli 68,3. Vertailun kärjessä on Ruotsi 73,7 pisteellä.

Koko EU:n tasa-arvoindeksi on nyt 63,4 pistettä. EIGE arvioi, että nykyisellä noin 0,7 pisteen vuosivauhdilla täyden tasa-arvon saavuttaminen kestäisi vähintään 50 vuotta.

Tasa-arvoasioista vastaavan ministerin Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan Suomi on monessa suhteessa tasa-arvon mallimaa, mutta myös sillä on omat kompastuskivensä. Grahn-Laasosen mukaan tasa-arvo vaatii tavoitteellista politiikkaa ja rakenteiden uudistamista.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

