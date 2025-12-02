Politiikka
Näin Suomi sijoittui EU:n tasa-arvovertailussa
Suomi on sijoittunut kahdeksanneksi sukupuolten tasa-arvovertailussa Euroopan unionissa, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.
Suomi on tasa-arvoindeksissä samalla sijalla kolmatta kertaa peräkkäin. Muun muassa naisten ja miesten tilanteen välistä eroa mittaavaa indeksiä julkaisee Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE.
Täydellistä tasa-arvoa kuvaava luku on 100. Suomen luku oli 68,3. Vertailun kärjessä on Ruotsi 73,7 pisteellä.
Koko EU:n tasa-arvoindeksi on nyt 63,4 pistettä. EIGE arvioi, että nykyisellä noin 0,7 pisteen vuosivauhdilla täyden tasa-arvon saavuttaminen kestäisi vähintään 50 vuotta.
Tasa-arvoasioista vastaavan ministerin Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan Suomi on monessa suhteessa tasa-arvon mallimaa, mutta myös sillä on omat kompastuskivensä. Grahn-Laasosen mukaan tasa-arvo vaatii tavoitteellista politiikkaa ja rakenteiden uudistamista.
