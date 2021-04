”Näin voidaan välttää todennäköiset työrauhahäiriöt” – Akava ehdottaa kompromissia paikallinen sopiminen -kupruun

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava on valmis jatkamaan keskustelua paikallisen sopimisen edistämisestä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Paikallisen sopimisen edistämistä on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä lähes kaksi vuotta.

– Tasapainoinen ja hallittu kompromissiratkaisu olisi kuitenkin jo tarpeen, jotta luottamus, yhteistyökyky ja vakaus työmarkkinoilla vahvistuvat, Akava toteaa tiedotteessa.

Paikallisen sopimisen isoimmat ongelmat liittyvät työpaikkatason neuvottelukulttuuriin, tiedonkulkuun ja osaamiseen.

– Paikallisen sopimisen lisääminen teoriassa ei välttämättä lisää sopimista käytännössä. Siksi onkin olennaista, että ensisijaisesti pyritään ratkaisemaan käytännön ongelmia, työmarkkinajohtaja Katarina Murto korostaa.

Akava esittää hallintoedustuksen soveltamisalarajan laskemista nykyisestä 150:stä 50:een, mikä parantaisi merkittävästi tiedonkulkua ja vaikutusmahdollisuuksia myös pienemmissä yrityksissä. Muutos on sen mielestä mahdollista tehdä kolmikantaisessa valmistelussa olevan yhteistoimintalain uudistuksen yhteydessä.

– Paikallisessa sopimisessa on syytä edetä hallitusti ja vaiheittain, kun sopimustoiminta hajautuu ja epävarmuus lisääntyy, ja hyödyntää enemmän jo nykyisiä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

”Luottamusmiehen osaaminen on olennaista.”

Akava pitää tärkeänä, että paikallista sopimista edistetään vastaisuudessakin työehtosopimusten kautta. Työehdoista sopimiseen on tulossa etenkin teollisuusaloilla merkittäviä muutoksia, joiden vaikutuksia ei vielä tiedetä. Akavalla on valmiutta kompromissiratkaisuun, jolla paikallisen sopimisen mahdollisuudet lisääntyisivät merkittävästi nykyjärjestelmään verrattuna.

– Akava esittää, että paikallisen sopimisen mahdollisuuksia laajennetaan myös yleissitovaa työehtosopimusta noudattaviin järjestäytymättömiin yrityksiin vastaavalla tavalla kuin järjestäytyneissä yrityksissä. Samalla luottamusmiehen hyväksyntää ja tunnustamista pitää vahvistaa lainsäädännössä, Murto toteaa.

Näiden muutosten vaikutuksia olisi hänen mielestään mahdollista tarkastella esimerkiksi kahden vuoden kuluttua.

– Vaiheittaisella etenemisellä voidaan välttää sopimusjärjestelmän hallitsematon hajautuminen, mikä johtaisi todennäköisesti hankaliin työrauhahäiriöihin.

Luottamusmiesjärjestelmä on osa työehtosopimusjärjestelmää ja paikallista sopimista. Paikallisen sopimisen osapuolikysymys ei ole Akavan mielestä niin merkittävä ongelma kuin annetaan ymmärtää.

Akavalaisten alojen työehtosopimuksissa on laajat paikallisen sopimisen mahdollisuudet ja sopiminen on usein mahdollista myös suoraan yksittäisen työntekijän kanssa.

– Luottamusmies yhtenä sopijaosapuolena on kuitenkin jatkossakin tarpeen, sillä luottamusmiehen osaaminen on aivan olennaista paikallisen sopimisen onnistumiseksi. Työehtosopimuksiin perustuvaa paikallisen sopimisen osapuolikysymystä ei pidä ratkaista lainsäädännössä, sillä kyse on työehtosopimuksiin perustuvasta sopimusautonomiasta, Murto korostaa.