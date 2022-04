Naiset sodan keskellä

-Vaikka tietäisin, että maailma tuhoutuu huomenna, istuttaisin puuntaimen vielä tänään, sanoi Martti Luther. Sanna Siekkinen

Keski-Suomen Demarinaisten kevätpiirikokous Jämsässä alkoi tänä keväänä synkän aiheen siivittämänä, kun puheenjohtaja Tuula Peltonen kertoi Väestöliiton tilastoja naisten ja lasten kohtaamista hyväksikäyttö- ja väkivaltatapauksista Ukrainan sodan aikana. Jokainen meistä rauhan aatetta eteenpäin vievistä kokee kylmäävän väristyksen kuullessaan sodan kauhuista yksityiskohtaisia asioita. Etenkin siviileihin kohdistuneet teot ovat anteeksiantamattomia. Raiskaamisia, pahoinpitelyitä, sieppaamisia ja tappamista. Raivoa, kyyneleitä, pelkoa. Epäuskoa, lohduttomuutta, epätoivoa.

Keski-Suomen Demarinaisten kevätpiirikokouksen julkilausuma ottaa kantaa erityisesti naisten ja lasten kohtaamiin vääryyksiin Ukrainassa. Kenenkään ei tarvitsisi joutua pakenemaan kodistaan tai kohtaamaan sodan kauhuja tänä päivänä. Ja näin lähellä meitä ne tuntuvat entistä käsittämättömämmiltä.

Ukrainan sota on pakottanut meidät pohtimaan suhdettamme sotaan. Historian tapahtumat ja jokaisen henkilökohtainen kokemus sekä kosketuspinta sota-aikaan on keskiössä. Pelko naapurimaan toiminnasta saa suunnittelemaan omaa turvallisuutta ja pärjäämistä ennakoiden pahinta. Toiset haluavat tehdä konkreettista auttamistyötä ja lähtevät apuun jopa paikan päälle. Suomesta on lahjoitettu paljon rahaa ja tarvikkeita Ukrainaan. Suomeen on otettu ja ollaan ottamassa lisää pakolaisia turvaan. Apua on helppo antaa, kun myötätunto on sodan uhrien puolella.

Naiset kautta aikojen ovat osallistuneet vahvasti maanpuolustukseen. Myös ukrainalaiset naiset ovat puolustamassa omaa maataan suurina joukkoina. Osa heistä on tuonut lapsia ja sukulaisia turvaan muihin Euroopan maihin perheen miesten jäädessä sotimaan. Osa on tarttunut aseisiin ja puolustaa etulinjassa. Suomalaisten on helppo tunnistaa isänmaallisuus, jota Ukrainan kansa nyt kokee, koska vihollinen on ollut meilläkin vuosikymmeniä sitten sama. Suomalaiset naiset ovat aikoinaan rintamalla erilaisissa tehtävissä osallistuneet maanpuolustukseen. Viime aikoina tiedotusvälineet kotimaassamme ovat kertoneet naisten maanpuolustustahdon kasvusta Suomessa. Jokaisella on oikeus puolustaa omaa kotiaan ja maataan. Samalla tavalla kaikenlainen toiminta sodan uhrien auttamiseksi on hyväksyttävää. Tämän vastoinkäymisen yhdistäessä Eurooppaa ja myös useita maita maailman laajuisesti, on tärkeää keskittyä oleelliseen ja tavoitella ennen kaikkea rauhaa.

Kirjoittaja on varhaiskasvatuksen opettaja ja SDP:n Keski-Suomen piirin piirihallituksen jäsen