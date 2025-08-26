Talous
”Näkyvissä on pientä virkistymistä” – Keskisuomalainen antoi myönteisen tulosvaroituksen
Mediakonserni Keskisuomalainen antoi tiistaina myönteisen tulosvaroituksen.
Konsernissa uskotaan, että sen operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto kasvaa aiemmin arvioitua enemmän viimevuotiseen verrattuna.
Operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton uskotaan paranevan merkittävästi viime vuoden tasosta. Myös kuluvan vuoden liikevaihdon uskotaan kasvavan viime vuoden tasosta.
Keskisuomalaisen mukaan kotimaan markkinatilanteessa on näkyvissä pientä virkistymistä.
- Parantuneet markkinanäkymät ja kevään 2025 hyvä kuntavaalimyynti näkyvät Keskisuomalainen Oyj:n mediamyynnin ja uutismedian vuoden 2025 kehityksessä. Osoitteettoman suorajakelun kannattavuus on myös parantunut vuonna 2025 ennakoitua enemmän. Lisäksi Keskisuomalainen Oyj:n kustannusten tehostamisohjelman hyödyt ovat näkyneet arvioitua aiemmin ja paremmin, Keskisuomalainen kirjoittaa tiedotteessaan.
Viime vuonna Keskisuomalaisen liikevaihto oli 202,7 miljoonaa euroa ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa.
