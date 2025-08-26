Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

26.8.2025 12:21 ・ Päivitetty: 26.8.2025 12:21

”Näkyvissä on pientä virkistymistä” – Keskisuomalainen antoi myönteisen tulosvaroituksen

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Mediakonserni Keskisuomalainen antoi tiistaina myönteisen tulosvaroituksen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Konsernissa uskotaan, että sen operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto kasvaa aiemmin arvioitua enemmän viimevuotiseen verrattuna.

Operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton uskotaan paranevan merkittävästi viime vuoden tasosta. Myös kuluvan vuoden liikevaihdon uskotaan kasvavan viime vuoden tasosta.

Keskisuomalaisen mukaan kotimaan markkinatilanteessa on näkyvissä pientä virkistymistä.

-  Parantuneet markkinanäkymät ja kevään 2025 hyvä kuntavaalimyynti näkyvät Keskisuomalainen Oyj:n mediamyynnin ja uutismedian vuoden 2025 kehityksessä. Osoitteettoman suorajakelun kannattavuus on myös parantunut vuonna 2025 ennakoitua enemmän. Lisäksi Keskisuomalainen Oyj:n kustannusten tehostamisohjelman hyödyt ovat näkyneet arvioitua aiemmin ja paremmin, Keskisuomalainen kirjoittaa tiedotteessaan.

Viime vuonna Keskisuomalaisen liikevaihto oli 202,7 miljoonaa euroa ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
26.8.2025
Analyysi: Palestiina-kiista halvaannutti hallituksen ulkopolitiikkaa
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
25.8.2025
Lindtman nihkeänä velkajarrusta: Se lukitsisi Suomen 50 vuodeksi kurjuuteen
Lue lisää

Rolf Bamberg

Musiikki
25.8.2025
Konserttiarvio: Huvilan juhlassa seilailtiin Moroderista Mårtsikan Myrskyluodolle, Radioheadista Gösta Sundqvistin Pohjois-Karjalaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU