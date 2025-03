Nämä ammatit dominoivat kevään vaalien SDP-ehdokkaissa: hoitaja, yrittäjä, opiskelija ja eläkeläinen

SDP kertoo saaneensa kevään alue- ja kuntavaaleissa kaupunkeihin aiempaa enemmän ehdokkaita. Kokonaan uusia paikallispolitiikkaan yrittäviä ihmisiä on mukana 2700. Demokraatti Demokraatti

Suurista kaupungeista demareilla on täydet kunnallisehdokaslistat Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Turussa, Oulussa, Vantaalla, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Lahdessa.

Myös pienemmissä maakuntakaupungeissa ihmiset ovat innostuneet mukaan.

– SDP sai täydet ehdokaslistat esimerkiksi Järvenpäässä, Varkaudessa, Joensuussa, Kokkolassa, Hämeenlinnassa ja Rovaniemellä, puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kertoo tiedotteessa.

Aluevaaleihin on tulossa 1634 ehdokasta, kaksi enemmän kuin edellisvaaleissa vuonna 2021. Kuntavaaleissa on tällä hetkellä ehdolla 5 175 ihmistä, kun edellisvaaleissa ehdokkaita oli 5620.

Ehdokaslistat varmistuvat lopullisesti 13. maaliskuuta.

PUOLUEEN tiedotteen mukaan ehdokkaista 2700 on kokonaan uusia.

Molemmissa vaaleissa demariehdokkaiden keski-ikä on noin 50 vuotta. Kuntavaaleissa on pieni miesenemmistö, aluevaaleissa taas naisehdokkaita on enemmän.

Yleisimpiä ammattinimikkeitä demariehdokkailla ovat muun muassa lähi- ja sairaanhoitaja, yrittäjä, opiskelija sekä eläkeläinen.

36 kansanedustajaa yrittää läpimenoa kuntavaaleissa, aluevaaleissa heitä on 11. Vain seitsemän on ehdolla molempiin.