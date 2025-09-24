Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.9.2025 13:42 ・ Päivitetty: 24.9.2025 13:42

”Nämä eivät ole harmittomia ilmiöitä” – vihreiltä keskustelualoite nuorten naisvihamielisen ja äärioikeistolaisen ajattelun kasvusta

Nuorten keskuudessa lisääntynyt naisvihamielinen ja äärioikeistolainen ajattelutapa huolettaa vihreitä.

Vihreät haluaa, että eduskunnassa käydään keskustelu naisvihamielisen ja äärioikeistolaisen ajattelun kasvusta nuorten keskuudessa.

Vihreät nostaa esiin Helsingin Sanomien uutisen, jossa opettajat kertoivat kohtaavansa työssään yhä useammin tilanteita, joissa oppilaat avoimesti kyseenalaistavat tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeudet. Vihreiden mukaan erilaiset tilastot ja tutkimukset maalaavat huolestuttavaa kuvaa nuorten koventuneista asenteista.

– Ilmiö näkyy kouluissa, mutta sen juuret ulottuvat syvemmälle. Sosiaalisessa mediassa leviävät naisvihamieliset ja äärioikeistolaiset sisällöt vääristävät varsinkin nuorten maailmankuvaa, keskustelualoitteen jättänyt vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra sanoo tiedotteessa.

– Tällaiset ideologiat vetoavat erityisesti poikiin, jotka kokevat ulkopuolisuutta tai etsivät hyväksyntää ja identiteettiä. Kun opettaja ei enää uskalla puuttua rasistiseen, naisvihamieliseen tai homofobiseen huuteluun, tytöille ja vähemmistöön kuuluville oppilaille ei ole enää turvallista kasvuympäristöä.

Nuoret elävät kriisien ja epävarmuuden aikaa, Diarra huomauttaa. Hän katsoo, että kun samalla tuki, osallisuuden tunne ja turvallinen aikuinen puuttuvat, tyhjiön täyttää helposti mustavalkoinen ja väkivaltainen maailma.

– Nämä eivät ole harmittomia ilmiöitä. Ne voivat alkaa halveksuntana ja puheena, mutta johtavat helposti välinpitämättömyyteen, vallankäyttöön ja jopa väkivaltaan. Yhteiskunta, joka ei pidä huolta pojistaan, ei ole turvallinen tytöille.

Diarran mukaan tämä on koko Suomen yhteinen asia ja huoli, jonka pitäisi yhdistää kansanedustajia yli puoluerajojen. Diarra vetoaa puhemies Jussi Halla-ahoon (ps.), jotta eduskunnassa voitaisiin käydä hänen johdollaan perusteltu keskustelu, jossa pyrittäisiin ”etsimään yhteisiä ratkaisuja, ennen kuin on liian myöhäistä”.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
