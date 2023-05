”Nämä tulokset merkitsevät katastrofia Sunakille” – työväenpuolue jyrää Britanniassa

Britanniaa hallitsevat konservatiivit näyttivät perjantaina olevan kärsimässä odotetun murskatappion paikallisvaaleissa, kun ensimmäisiä tuloksia alettiin saada. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kun kuutisenkymmentä aluetta oli aamulla saanut ääntenlaskennan valmiiksi, konservatiivit olivat jo menettäneet 209 paikkaa eli kolmanneksen kaikista paikoistaan.

Mikäli kehitys jatkuu samanlaisena, konservatiiveille on tulossa pahin paikallisvaalitappio sitten 1990-luvun puolivälin, jolloin työväenpuolue otti maanvyörymävoiton Tony Blairin johdolla.

- Nämä tulokset merkitsevät katastrofia pääministeri Rishi Sunakille (kuvassa), jota äänestäjät rankaisevat konservatiivien virheistä, uskoi työväenpuolueen kansallinen kampanjakoordinaattori Shabana Mahmood.

Liikenneministeri Huw Merriman oli samoilla linjoilla todeten, että viime vuoden kaoottiset viikot, jolloin Boris Johnson syrjäytettiin ja korvattiin Liz Trussilla, näkyvät nyt vaalituloksissa.

- Paikallishallinto on kuunnellut vanhoja uutisia entisistä pääministereistä, mutta he ovat kylläkin sitä mieltä, että nykyisellä johtajalla on edellytyksiä menestyä.

TYÖVÄENPUOLUE oli aamun laskennassa varmistanut 110 paikkaa. Niiden joukossa olivat muun muassa tärkeinä pidettyjen Plymouthin Lounais-Englannissa, Medwayn kaakossa ja Stoke-on-Trentin Englannin keskiosassa päätyminen työväenpuolueen hallintaan.

Paikallisvaaleissa valittiin torstaina yli 8 000 edustajaa 230:lle Englannin eri alueelle. Paikallisvaaleja on pidetty tärkeänä indikaattorina tuleville parlamenttivaaleille, joiden uskotaan olevan vuorossa ensi vuonna.

Ääntenlaskennan lopullisten tulosten uskotaan valmistuvan vielä perjantain aikana.