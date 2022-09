”Nämä väitteet eivät pitäneet paikkaansa” – Sisäministeri kehottaa suomalaisia tarkkuuteen netissä

Itärajan liikenne ja venäläisten turistimatkat Suomeen ja Suomen kautta muualle Eurooppaan ovat herättäneet keskustelua. DEMOKRAATTI Demokraatti

Venäjällä toteutettu liikekannallepano näkyy itärajalla, jossa venäläisten matkat Suomeen ovat viime päivinä lisääntyneet.

Sisäministeri Krista Mikkonen sanoi tänään Kuopiossa vihreiden puoluevaltuustossa, että on kuitenkin hyvä muistaa rajaliikennettä olevan edelleen selvästi vähemmän kuin koronaa edeltäneinä aikoina.

”Rajavartiolaitoksen resurssit riittävät tällä hetkellä hyvin ja rajalla tehdään huolelliset rajatarkastukset kaikille maahantulijoille. Turvallisuusviranomaiset seuraavat tilannetta jatkuvasti ja olemme hyvin varautuneet nopeisiinkin muutoksiin.”

Hänen mukaansa hallituksella on ollut jo pitkään tahtotila rajoittaa venäläisten turismia Suomeen.

”Kaikki venäläiset eivät ole syyllisiä valtiojohtonsa päättämiin sotatoimiin ja itärajan yli liikkuu paljon ihmisiä, joilla on perusteltuja syitä matkustamiseensa. Vapaa-ajan matkailu, Suomessa ostoksilla käynti tai Suomen kautta muualle Eurooppaan matkustaminen turistitarkoituksessa eivät kuitenkaan ole hyväksyttäviä rajanylityksen syitä tilanteessa, jossa Venäjä lisää voimaansa Ukrainan rintamalle.”

TP-Utva teki eilen linjauksen venäläisten matkailun rajoittamisesta. Suomeen matkustaminen tai Suomen läpi kauttakulku ei ole jatkossa mahdollista puhtaasti turistitarkoituksessa. Suomeen pääsee kuitenkin jatkossakin muun muassa sukulaisuuden, perhesyyn, opiskelun ja työn perusteella. Myös humanitaariset maahantulon syyt huomioidaan.

”Poikkeuksista tehdään erillinen listaus kun hallitus tekee linjauksen pohjalta periaatepäätöksen. Turvapaikanhaku on tietysti jatkossakin mahdollista. Viranomaiset käsittelevät kaikki Suomessa jätetyt turvapaikkahakemukset yksilöllisesti”, Mikkonen sanoi.

VENÄJÄN LIIKEKANNALLEPANON jälkeen sosiaalisessa mediassa levitettiin virheellistä tietoa rajanylityspaikoille suuntaavien venäläisten määrästä.

Mikkonen kertasi, miten heti ensimmäisenä päivänä väitettiin, että rajalla on jopa 35 kilometrin jonoja ja Suomeen johtavilla teillä on ruuhkia jopa Moskovaan asti. Nämä väitteet eivät pitäneet paikkaansa, mutta ne levisivät muun muassa Twitterissä laajasti.

”Suomeen kohdistuu jatkuvasti informaatiovaikuttamisen uhka, ja rajaliikenteestä levinneet väärät tiedot olivat hyvä muistutus siitä, miten helposti väärä tieto leviää. Kannustankin kaikkia olemaan edelleen tarkkana netissä jaettavan tiedon suhteen. Lähdekritiikki on tärkeä muistaa ja jos tiedon lähde on tuntematon, pitää siihen suhtautua varauksella. Itärajan liikenteen osalta Rajavartiolaitos viestii aktiivisesti somessa ja jakaa oikeaa tietoa”, Mikkonen opasti.

”Haluan myös painottaa sitä, että emme saa kohdistaa vihaa tavallisiin ihmisiin. Suomessa asuu iso joukko venäläisiä ja venäjänkielisiä. Heidän on voitava elää turvallisesti keskuudessamme jatkossakin. Sisäisten erimielisyyksien lietsominen vähemmistöjä kohtaan on omiaan luomaan epävakautta. Vastakkainasettelulla ei tule nyt antaa tuumaakaan periksi. Kun Euroopassa soditaan, on meidän pysyttävä yhtenäisinä.”