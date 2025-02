Näpäyttikö Halla-aho Tuppuraista tänään istunnossa? – näin puhemies vastaa

Valtiopäivien avauskeskustelussa käsiteltiin tänään pääministerin ilmoitusta hallituksen politiikasta vuonna 2025 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä. Johannes Ijäs Demokraatti

Huomiota herättävää tärkeässä keskustelussa on se, ettei suurimman oppositioryhmän SDP:n ryhmäpuheenjohtaja saanut aluksi lainkaan puheenvuoroa.

Puhetta johti alkuun pari tuntia puhemies Jussi Halla-aho (ps.), jonka jälkeen puikkoihin astui varapuhemies Paula Risikko (kok.).

Viime päivinä Jussi Halla-aho on saanut kovaa kritiikki toiminnastaan eduskunnan puhemiehenä. Asiana on ollut ennen kaikkea SDP, jonka eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kritisoi voimakkaasti Halla-ahon ulostuloja sanoen muun muassa, etteivät ne edusta ”tyypillistä puhemiehen tyyliä ja tapaa”. SDP on kerännyt asiasta aineistoa.

Lisäksi peistä on taitettu siitä, myöntääkö Halla-aho tasapuolisesti puheenvuoroja eduskunnan kyselytunnilla. Tästä aiheesta keskustelua herätteli etenkin entinen puhemies Matti Vanhanen (kesk.).

Kun tänään käytiin merkittävää keskustelua hallituksen tulevasta politiikasta, oppositiossa ja SDP:ssä on tuskin voinut jäädä huomaamatta se, ettei Halla-aho antanut Tuppuraiselle puheenvuoroa merkittävässä kauden avanneessa poliittisessa keskustelussa.

Tapahtunutta alleviivaa se, että kaikkien muiden eduskuntapuolueiden ryhmäpuheenjohtajat pääsivät Halla-ahon johtaessa puhetta ääneen ryhmäpuheiden jälkeen, myös ne ryhmäpuheenjohtajat, jotka eivät olleet ryhmäpuheenvuoroja käyttäneet.

Tuppurainen jäi ainoana ilman suunvuoroa, minkä varapuhemies Risikko lopulta myönsi pian puheenjohtajan nuijaan noin kello 16 tartuttuaan. Istunto oli alkanut kello 14.

DEMOKRAATTI tavoitti tekstiviesteillä jo toisessa tilaisuudessa olleen Halla-ahon kommentoimaan kysymystä syystä siihen, miksei Tuppurainen saanut häneltä puheenvuoroa, vaikka muut ryhmäpuheenjohtajat saivat.

– Näinkö kävi? Ei kannata ylitulkita yksittäisiä keskusteluja. Muistan, että joskus en puolueen puheenjohtajana saanut puheenvuoroa Haataiselta. Tuskin siinäkään mitään juonittelua oli takana. Ei siitä kyllä mediassakaan kirjoiteltu, eikä olisi itselleni tullut mieleen lähteä purnaamaan, Halla-aho vastaa.

Kansanedustaja Tuula Haatainen edustaa SDP:tä ja on toiminut eduskunnassa aiemmin varapuhemiehenä.

Nyt opposition suurimman ryhmän SDP:n Tuppurainen jäi kuitenkin alkuun puheenvuorotta tärkeässä keskustelussa.

Voiko tämä todella olla vahinko vai onko kyseessä näpäytys, jollaiseksi sitä varmaankin tulkitaan oppositiossa?

– Olen huomannut, että sdp on johdonmukaisen tyytymätön toimintaani ja tulkitsee motiivejani luovalla tavalla. Yksittäisten debattien sijaan on järkevämpää tarkastella pidemmän aikavälin tilastoja. Yhtä hyvin voisin kysyä, voiko todella olla vahinko, että sdp:n varapuhemies jättää ps:n puolue- tai ryhmäjohtajan ilman puheenvuoroa, Halla-aho vastaa.

Eli ajatuksen siitä, että kyseessä olisi kosto, saa haudata?

– Ajatuskin on naurettava ja ehkä kertoo esittäjänsä omasta toimintalogiikasta, Halla-aho kuittaa.