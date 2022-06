Nato-keskustelut Suomen, Ruotsin ja Turkin välillä jatkuvat – Haaviston mukaan Suomella ei ole suuria odotuksia

Keskustelut käydään Brysselissä sotilasliitto Naton sihteeristön isännöiminä.

Suomi ja Ruotsi jättivät jäsenhakemuksensa toukokuussa, mutta prosessi ei ole päässyt etenemään Turkin vastustuksen vuoksi. Turkki on toistuvasti ilmaissut vastustavansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi keskusteluja saapuessaan EU:n ulkoministerikokoukseen Luxemburgissa. Haaviston mukaan Suomella ei ole suuria odotuksia tapaamisen suhteen.

- Mutta on tärkeää, että tapaaminen järjestetään ja on mahdollisuus keskustella. Mielestäni on myös tärkeää, että Nato järjestää tämän tapaamisen ja on mukana näissä keskusteluissa, Haavisto kommentoi ruotsalaistoimittajille Luxemburgissa.