Nato-kokouksessa kehuttiin Itämeren valvontaa: ”Venäjä todella vihaa sitä”

Suomen ja Viron välisestä joulunaikaisesta kaapelirikosta alkunsa saanut Naton valvontahanke Baltic Sentry sai kehuja Haagin huippukokouksessa sotilasliiton korkeimmilta tahoilta.

- Venäjä todella vihaa sitä, mutta minä rakastan, kehui Naton pääsihteeri Mark Rutte hanketta tällä viikolla järjestetyssä Naton huippukokouksessa Hollannin Haagissa.

Suomenlahdella joulupäivänä tapahtuneen kaapelivaurion esitutkinta valmistui aiemmin tässä kuussa. KRP:n mukaan Eagle S -säiliöaluksen päällystöä epäillään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.

Baltic Sentry esiintyi muutenkin keskusteluissa Haagin huippukokouksen yhteydessä itsekehun sävyyn. Kiitosta sai erityisesti se, että Baltic Sentry saatiin toimimaan lyhyellä varoitusajalla tammikuussa.

Myös Suomi on osallistunut valvontaan. Nato katsoo Baltic Sentryn pitäneen Venäjän varjolaivaston toiminnan kurissa.

- Liittolaiset varmistavat, että jotain tällaista ei tapahdu uudelleen, eikä sitä ole tapahtunut uudelleen sen jälkeen, kun Nato osallistui, kertoi korkea Nato-upseeri STT:lle kaapelirikoista.

- Tämän kaiken lomassa näimme tilaisuuden testata modernisaatiota — autonomisia merialuksia, drooneja ja kaikkea sellaista, Nato-upseeri sanoi.

Baltic Sentryn ohella Nato on valvonut Itämerta meridrooneilla Task Force X -hankkeessa.

Juuri droonit – sekä lentävät että merellä kulkevat – ovat eniten muuttaneet sodankäynnin luonnetta viime vuosina. Tämä näkyy Ukrainan rintamalla, jossa selvästi suurin osa tappioista molemmin puolin syntyy nyt räjähtävistä, kauko-ohjattavista drooneista.

TEKNOLOGIA on mullistanut sodan, mutta silti Haagissa Naton keskusteluissa drooneja ja tekoälyä useammin puheissa esiintyivät tykistöammukset, panssarivaunut ja muut vanhan maailman aseet.

Kuinka varmaa on, ettei Nato nyt varaudu vain menneiden aikojen sotiin?

Naton korkeat edustajat vakuuttavat STT:lle, että sodankäynnin teknologian nopeaa kehitystä seurataan silmä kovana.

- Olen varma siitä, ettemme varaudu eilispäivän sotaan, sillä liittolaiset kiinnittävät paljon huomiota innovaatioon. Liittokunnan sotilaat työskentelevät ukrainalaisten kollegoidensa kanssa ja tarkkailevat sekä oppivat ensi käden kautta sitä, miten tätä sotaa käydään, kertoi korkea Nato-virkamies.

Sama lähde huomioi STT:lle, että tulevaisuuden sodat, joihin Nato varautuu, eivät välttämättä näytä ollenkaan Venäjän hyökkäyssodalta Ukrainassa.

- Yhden, kahden tai kolmen vuoden päästä tämäkään sota ei mahdollisesti ole enää se vertauskohta. Asiat kehittyvät kaiken aikaa, ja olemme tilanteessa, jossa kuumia sotia käydään kaikkialla, ei vain Ukrainassa. Tämä on hyvin dynaaminen tilanne, ja velvollisuutemme on tarkkailla tätä kaikkea, oppia oikeat oppitunnit ja investoida innovaatioon. Meidän on oltava mukautumiskykyisiä.