Naton edustaja: Yhdysvallat aikoo vähentää itärajan joukkojaan

Yhdysvallat suunnittelee vähentävänsä joitakin sotilasliitto Naton itärajalla olevia joukkojaan. Asiasta kertovat Naton edustaja ja Romanian puolustusministeriö.

Nato kertoo saaneensa etukäteen tiedon suunnitelmasta. Liittouma kuvailee toimenpidettä muutokseksi, joka ei ole mitenkään epätavallinen.

Uutistoimisto AFP:lle puhuneen Naton edustajan mukaan vähennyksen jälkeenkin amerikkalaisjoukkojen asema Euroopassa on yhä merkittävämpi kuin se on ollut moniin vuosiin. Euroopassa on edelleen paljon enemmän Yhdysvaltain sotilaita kuin ennen vuotta 2022.

- Yhdysvaltain sitoutuminen Natoon on selvää, Naton edustaja vakuutti.

ROMANIAN puolustusministeriön mukaan Yhdysvaltojen on määrä pysäyttää kierto prikaatissa, jolla oli elementtejä useissa Nato-maissa kuten Bulgariassa, Romaniassa, Slovakiassa ja Unkarissa.

Yhdysvaltalaisjoukkojen mahdollinen vetäytyminen hermostuttanee kuitenkin liittoumaa. Venäjän on pelätty hyökkäävän lähivuosina Nato-maahan, jos sen hyökkäyssota Ukrainassa päättyy.

- Natolla on vankat puolustussuunnitelmat ja varmistamme, että ylläpidämme oikeita joukkoja ja valmiuksia mahdollisen aggression estämiseksi ja yhteisen puolustuksemme järjestämiseksi, Naton edustaja sanoo.

YHDYSVALTAIN asevoimien mukaan joukkojen vähentäminen itärajalla ei tarkoita Yhdysvaltain vetäytymistä Euroopasta eikä se ole merkki vähentyneestä sitoutumisesta sotilasliittoon. Kyse on ennemminkin myönteisestä merkistä siitä, että Euroopan kyvykkyys ja vastuu ovat lisääntyneet.

Yhdysvaltain mukaan eurooppalaiset liittolaiset vastaavat maan presidentin Donald Trumpin vaatimuksiin siitä, että Eurooppa ottaa ensisijaisen vastuun omasta puolustuksestaan.

Juttua täydennetty USA:n asevoimien kommenteilla klo 15.59.