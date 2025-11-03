Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

3.11.2025 06:03 ・ Päivitetty: 3.11.2025 06:03

Naton miinantorjuntaosasto alkaa etsiä ja raivata historiallisia merimiinoja Suomenlahdella

LEHTIKUVA / RONI LEHTI
Latvialainen LVNS Virsaitis Turun satamassa maanantaina 25. huhtikuuta 2022.

Sotilasliitto Naton pysyvän valmiuden miinantorjuntaosasto alkaa tänään etsiä ja raivata historiallisia merimiinoja Suomenlahdella Hangon ja Porkkalanniemen edustalla. Toiminta jatkuu ensi viikon perjantaihin eli marraskuun 14. päivään asti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Miinantorjuntaosasto on nimeltään Standing Nato Mine Counter Measures Group 1 eli SNMCMG1.

Työ on osa Baltic Sentry -operaatiota, jonka Nato aloitti tammikuussa muun muassa merenpohjan kaapelirikkojen vuoksi.

Merivoimien viime viikolla julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että merimiinojen raivaamisen lisäksi osaston miinantorjunta-alukset tarkastavat ja valvovat vedenalaista kriittistä infrastruktuuria.

-  Aitojen historiallisten kohteiden raivaaminen Itämerellä on erinomaista harjoitusta osaston aluksille. Samalla tämä Naton kanssa toteutettava yhteistoiminta tukee väylien ja kriittisen infrastruktuurin hallintaa ja tuntemusta, Merivoimien operaatiopäällikkö, kommodori Marko Laaksonen sanoo tiedotteessa.

Itämeren pohjassa on edelleen huomattava määrä ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaisia merimiinoja. Sellaisenaan ne eivät Merivoimien mukaan aiheuta uhkaa meriliikenteelle.

Osastoa johtaa latvialainen miinantorjunta-alus LVNS Virsaitis, ja sen mukana on suomalainen miinantorjunta-alus Katanpää.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Maria Guzenina

Kolumnit
3.11.2025
Nyt päätetään, miten tekoäly vaikuttaa tulevaisuutemme
Lue lisää

Mika Horelli

Ulkomaat
2.11.2025
EU kyllästyi Venäjän vakoiluun – venäläisdiploille voi napsahtaa kovat matkustusrajoitukset Schengen-alueella
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
3.11.2025
Arvio: Porin vesijohtovedessä täytyy olla tehokkaita kemikaaleja – Juha Seppälä suhtautuu tulevaisuuteen kiukkuisesti
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU