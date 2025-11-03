Naton miinantorjuntaosasto alkaa etsiä ja raivata historiallisia merimiinoja Suomenlahdella

Sotilasliitto Naton pysyvän valmiuden miinantorjuntaosasto alkaa tänään etsiä ja raivata historiallisia merimiinoja Suomenlahdella Hangon ja Porkkalanniemen edustalla. Toiminta jatkuu ensi viikon perjantaihin eli marraskuun 14. päivään asti.

Miinantorjuntaosasto on nimeltään Standing Nato Mine Counter Measures Group 1 eli SNMCMG1.

Työ on osa Baltic Sentry -operaatiota, jonka Nato aloitti tammikuussa muun muassa merenpohjan kaapelirikkojen vuoksi.

Merivoimien viime viikolla julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että merimiinojen raivaamisen lisäksi osaston miinantorjunta-alukset tarkastavat ja valvovat vedenalaista kriittistä infrastruktuuria.

- Aitojen historiallisten kohteiden raivaaminen Itämerellä on erinomaista harjoitusta osaston aluksille. Samalla tämä Naton kanssa toteutettava yhteistoiminta tukee väylien ja kriittisen infrastruktuurin hallintaa ja tuntemusta, Merivoimien operaatiopäällikkö, kommodori Marko Laaksonen sanoo tiedotteessa.