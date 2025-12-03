Naton Rutte: ”En aio reagoida kaikkeen, mitä Putin sanoo”

Naton ulkoministerit ovat kokoontuneet Brysseliin ulkoministerikokoukseen. Kokousagendaa hallitsevat pitkälti Ukrainan rauhanneuvottelut. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Elina Valtonen (kok.). Hän kuvaili kokoukseen saapuessaan tulossa olevaa päivää tärkeäksi.

Valtonen kommentoi myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiistain puheita siitä, että Venäjä on tarvittaessa valmis sotaan Eurooppaa vastaan, vaikkei Venäjä sotaa haluakaan.

Valtosen mukaan Putinin kommentteja ei kannata ottaa vakavasti.

- Se on retoriikkaa, jota Venäjä käyttää pelotellakseen meitä, eikä meidän pitäisi ottaa sellaisia puheita liian vakavasti, Valtonen sanoi saapuessaan kokoukseen Brysselissä.

Myös Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi kokoukseen saapuessaan, ettei hän aio reagoida jokaiseen asiaan, mitä Putin sanoo.

- En aio reagoida kaikkeen, mitä Putin sanoo. Olemme nähneet hänet sotilasvaatteissa, pukeutuneena kuin sotilas rintamalla – mutta hän ei ole rintamalla, vaan melko kaukana rintamasta, Rutte kuittasi.

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff tapasi tiistaina Moskovassa presidentti Putinin. Tapaamisesta ei ole vielä kerrottu juurikaan lisätietoja julkisuuteen. Myös Valtonen kertoi odottavansa lisätietoja tapaamisesta.

- Olen luotettavainen siihen, että rauhansuunnitelma etenee. Mutta rauhansuunnitelma voi edetä vain jos se kunnioittaa myös Ukrainan toiveita ja suvereniteettia, Valtonen sanoi.

STT kysyi Valtoselta, miten hän kommentoi presidentti Alexander Stubbin lausuntoa MTV:n uutisille. Stubb sanoi MTV:lle, että suomalaisten tulee valmistautua siihen, etteivät oikeudenmukaisen rauhan ehdot Ukrainassa täyty.

- Katsotaan nyt ihan rauhassa, Valtonen sanoi.

Rutte kuvasi käynnistyneitä neuvotteluita ensimmäiseksi askeleeksi ja sanoi käyvänsä tiiviitä keskusteluita Yhdysvaltojen kanssa. Hän kuitenkin kehui presidentti Donald Trumpia vuolassanaisesti ”pattitilanteen rikkomisesta”.

- Olen iloinen, että Yhdysvallat mursi pattitilanteen Putinin kanssa ja aloitti rauhanprosessin. Vain Trumpin johtama Yhdysvallat on ollut kykenevä tähän.

POIKKEUKSELLISESTI Nato-kokouksessa Yhdysvaltoja ei edusta maan ulkoministeri, joka on tällä hetkellä Marco Rubio. Nato-lähteen mukaan vastaavaa on viimeksi tapahtunut Irakin sodan aikana. Rubiota sijaistaa maan varaulkoministeri.

Valtonen sanoi kuitenkin ymmärtävänsä, että Rubio on tällä hetkellä kiireinen.

Myös Rutte sanoi tiistaina kokousta edeltäneessä lehdistötilaisuudessa, ettei tekisi Rubion poissaolosta liiallisia tulkintoja. Rutten mukaan Rubio työskentelee kovasti Ukrainan rauhan eteen ja Yhdysvalloilla on muu edustus kokouksessa.

- Hyväksyn Rubion poissaolon, hän sanoi.

NATO-MAAT keskustelevat myös Ukrainan tukemisesta laajemmin. Korkea Nato-virkamies kertoi tiistaina, että jäsenmaat ovat toimittaneet neljän kuukauden aikana Ukrainalle neljän miljardin euron edestä aseita PURL-hankkeen kautta. Loppuvuoteen mennessä määrän odotetaan nousevan viiteen miljardiin.

PURL-hankkeessa Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle aseet, jotka Eurooppa maksaa. Myös Suomi on hankkeessa mukana 17 muun Naton jäsenmaan kanssa.

Rutte arvioi, että lähipäivinä vielä useampi maa liittyy mukaan hankkeeseen.

Sanna Raita-aho / STT