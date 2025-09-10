Naton Rutte: ”Viestini Putinille on selkeä”

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte tuomitsee Venäjän häikäilemättömän toiminnan Puolan ilmatilaloukkauksissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Lopullinen arviointi on edelleen kesken. Mutta tietenkin, olipa tämä tahallista tai ei, se on täysin häikäilemätöntä, todella vaarallista, Rutte sanoi.

- Viestini Putinille on selkeä: Lopettakoon sodan Ukrainassa, lopettakoon tämän sodan, jota hän on käytännössä nyt levittämässä viattomien siviilien ja siviili- infrastruktuurin päälle, pääsihteeri jatkoi.

Rutte kehui myös Naton ilmapuolustusta, joka hänen mukaansa toimi tilanteessa juuri niin kuin sen pitikin ja onnistui erittäin hyvin.

- Lopettakaa liittouman ilmatilan loukkaaminen, ja tietäkää että me olemme valmiina ja valppaana ja tulemme puolustamaan jokaista tuumaa liittouman alueesta, Rutte jatkoi viestiään Venäjän johdolle.

KREMLIN edustaja Dmitri Peskov puolestaan kieltäytyi kommentoimasta loukkauksia.

Venäjän puolustusministeriö puolestaan sanoi, ettei sen viimeöisten drooni-iskujen kohde ollut Puola. Se sanoi olevansa valmis keskustelemaan asiasta Puolan puolustusministeriön kanssa.

Ministeriö ei kiistänyt eikä vahvistanut sitä, että sen droonit loukkasivat Puolan ilmatilaa.

Puola pyysi aikaisemmin päivällä Natoa aktivoimaan neuvotteluja koskevan neljännen artiklan, kertoi maan pääministeri Donald Tusk. Artiklan mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa.

Muilla jäsenmailla on velvollisuus osallistua neuvotteluihin.

Neljäs artikla on aktivoitu useita kertoja Naton historiassa, esimerkiksi Ukrainan sodan alettua vuonna 2022.

Pääministeri Tuskin mukaan Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä ainakin 19 kertaa ja ainakin kolme venäläisdroonia pudotettiin.

PUOLA kutsui niin ikään Venäjän väliaikaisen Puolan-asiainhoitajan Andrei Ordashin puhutteluun ilmatilaloukkausten takia, kertoi Venäjän valtiollinen media. Uutistoimisto RIA Novostin mukaan Puola ei kuitenkaan ollut esittänyt asiainhoitajalle todisteita siitä, että viime yönä pudotetut droonit olisivat tulleet Venäjältä.

- Tiedämme yhden asian: nämä droonit tulivat Ukrainan puolelta, Ordash sanoi. Hän ei kuitenkaan tarjonnut mitään todisteita väitteensä tueksi.

Aiemmin Hollannin ilmavoimat kertoi auttaneensa Puolaa droonien torjunnassa. Hollannin pääministerin Dick Schoofin mukaan Hollannin F-35-hävittäjät tarjosivat tukea.

Sotilasliitto Naton edustaja vahvisti jo aiemmin, että Nato auttoi Puolaa ilmatorjunnassa, mutta ei tarkentanut, mikä tai mitkä maat olivat mukana.