Naton Stoltenberg ja Unkarin Orban kohtaavat tänään – tapaamisesta odotetaan jännitteistä

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin on määrä tänään tavata Unkarin pääministeri Viktor Orban (kuvassa) Budapestissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tapaamisesta odotetaan jännitteistä, sillä Orban on sanonut haluavansa määritellä uudelleen Unkarin paikan sotilasliitossa, jonka jäsen maa on ollut vuodesta 1999. Orbanin mukaan Unkarin ei tulisi osallistua Naton operaatioihin sotilasliiton alueen ulkopuolella.

Orban on myös syytellyt Natoa ja EU:ta sodan lietsomisesta ja väittänyt, että Ukrainan tukeminen voi vetää lännen avoimeen sotaan Venäjän kanssa. Unkari on ylläpitänyt suhteita Venäjään sodasta huolimatta ja on kieltäytynyt antamasta aseellista tukea Ukrainalle.

Stoltenberg puolestaan yrittää valmistella heinäkuun Nato-huippukokoukseen suunnitelmaa, jossa Nato lisäisi konkreettista tukea Ukrainalle. Alustavan suunnitelman mukaan Nato ottaisi suoremman roolin asetoimitusten koordinoimisessa sekä Ukrainan joukkojen kouluttamisessa. Unkari on vastustanut suunnitelmaa.

Stoltenbergin ja Orbanin yhteisen tiedotustilaisuuden on määrä alkaa ennen puoltapäivää Suomen aikaa.

TÄHÄN mennessä jäsenmaiden Ukrainalle antamien aseiden toimituksia on koordinoinut Ukrainan suurin tukija ja Nato-maa, Yhdysvallat.

Nato haluaa nyt ottaa tämän roolin siltä varalta, että republikaanien presidenttiehdokas, ex-presidentti Donald Trump valittaisiin uudelleen Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa marraskuussa. Trumpin valinta voisi vaarantaa Yhdysvaltojen tuen Ukrainalle, kulisseissa kerrotaan.

Stoltenberg yrittää myös saada Naton jäsenmaat sitoutumaan siihen, että sotilasliitto tukisi Ukrainaa vähintään 40 miljardin euron edestä vuosittain niin kauan kuin sota kestää.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Naton virkailijat ja diplomaatit ovat kertoneet, että Unkarille tarjotaan mahdollisuutta jättäytyä suunnitelman ulkopuolelle siten, ettei sen tarvitsisi osallistua millään tavalla.

UNKARIN vastarinta Ukrainan tukemisessa sekä EU:n että nyt myös Naton sisällä on aiheuttanut turhautumista muissa jäsenmaissa. Nyt yritetään välttää tilanne, jossa Unkari voisi blokata sotilasliiton suunnitelmat Ukrainan tukemiseksi.

Eräs AFP:lle puhunut diplomaatti suhtautui edelleen toiveikkaasti siihen, että Stoltenberg pystyisi taiteilemaan Orbanin kanssa sopimuksen, jossa Unkari voitaisiin pitää “rakentavalla tavalla” ulkona asetoimitusten koordinoimisessa Ukrainalle.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 9.57.