Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

13.8.2025 13:20 ・ Päivitetty: 13.8.2025 13:20

Naudanlihapula jatkuu – menekki laskee ja hinta nousee

iStock

Naudanlihaa on myyntitilastojen mukaan markkinoilla vähemmän kuin ennen: kaupat joutuvat myymään ei-oota ja hinnat nousevat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tänä vuonna puhuttanut jauhelihapula näkyy myös kevään myynti- ja hintatilastoissa.

Naudanlihan hinnan nousu kiihtyi huhti-kesäkuussa lähes yhdeksään prosenttiin verrattuna vuoden takaiseen.

Sitä myytiin noin 14,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

NAUDANLIHAN myynnin arvo laski vajaat seitsemän prosenttia vuoden takaisesta. Tämä käy ilmi Päivittäistavarakaupppa ry:n jäsenyritysten myyntitilastoista.

Päivittäistavarakauppa ry:n tilastojen mukaan naudanlihan hinta nousi jo tammi-maaliskuussa noin kaksi prosenttia verrattuna viime vuoden alkuun.

Naudanlihan myynnin määrä laski tuolloin jonkin verran vuoden takaisesta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Alaja

Mielipiteet
12.8.2025
Näin oikeisto kaappasi pohjoismaisuuden
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
12.8.2025
Purran ajama kotoutumiskorvauksen poisto ajaisi ahtaalle kunnissa – ”Ehdotus tulee pahaan saumaan”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
12.8.2025
Flow-viikonloppu pähkinänkuoressa: Portishead-Gibbons tarjosi festivaalin huippuhetken varttuneempaan makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU