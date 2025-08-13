Talous
Naudanlihapula jatkuu – menekki laskee ja hinta nousee
Naudanlihaa on myyntitilastojen mukaan markkinoilla vähemmän kuin ennen: kaupat joutuvat myymään ei-oota ja hinnat nousevat.
Tänä vuonna puhuttanut jauhelihapula näkyy myös kevään myynti- ja hintatilastoissa.
Naudanlihan hinnan nousu kiihtyi huhti-kesäkuussa lähes yhdeksään prosenttiin verrattuna vuoden takaiseen.
Sitä myytiin noin 14,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
NAUDANLIHAN myynnin arvo laski vajaat seitsemän prosenttia vuoden takaisesta. Tämä käy ilmi Päivittäistavarakaupppa ry:n jäsenyritysten myyntitilastoista.
Päivittäistavarakauppa ry:n tilastojen mukaan naudanlihan hinta nousi jo tammi-maaliskuussa noin kaksi prosenttia verrattuna viime vuoden alkuun.
Naudanlihan myynnin määrä laski tuolloin jonkin verran vuoden takaisesta.
