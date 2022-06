Navalnyin tiedottaja: ”Emme tiedä, missä hän on, mihin hänet on siirretty”

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on siirretty tuntemattomaan paikkaan rangaistussiirtolasta, jossa hän on suorittanut vankeustuomiotaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Näin kertoo Navalnyin tiedottaja Kira Jarmush Twitter-tilillään.

Navalnyiä tapaamaan tulleelle asianajajalle kerrottiin Jarmushin mukaan, ettei Navalnyi ollut vangittuna kyseisessä rangaistussiirtolassa.

- Me emme tiedä, missä hän on ja mihin rangaistussiirtolaan hänet on siirretty, Jarmush sanoo.

Hänen mukaansa Navalnyin siirrosta ei ole ilmoitettu hänen asianajajilleen tai läheisilleen.

- Niin kauan kuin emme tiedä, missä hän on, hän on yksin järjestelmän armoilla, joka on jo yrittänyt tappaa hänet. Meidän päätehtävämme on nyt löytää hänet mahdollisimman nopeasti.

46-vuotias Navalnyi on Venäjän tunnetuimpia presidentti Vladimir Putinin hallinnon vastustajia. Hänet vangittiin viime vuoden alussa, kun hän palasi Venäjälle Saksasta. Hän oli ollut Saksassa toipumassa ja kuntoutumassa myrkytyksestä, josta hän on syyttänyt Putinia ja Venäjän turvallisuuspalvelua FSB:tä.

Navalnyi tuomittiin helmikuussa ehdonalaisrikkomuksesta 2,5 vuoden vankeuteen. Maaliskuussa hänet tuomittiin yhdeksän vuoden vankeuteen kavalluksesta ja oikeuden halventamisesta.

Navalnyin tukijoiden mukaan hänen tuomionsa ovat poliittisia ja liittyvät avoimeen Putinin hallinnon vastustamiseen.