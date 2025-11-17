Näyttelijä Olga Temonen on kuollut 47-vuotiaana. Temonen kuoli tänä aamuna kotonaan Päijät-Hämeen Iitissä, kerrotaan Temosen Instagram-tilillä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vuonna 1978 syntynyt Temonen kertoi julkisuuteen loppuvuodesta 2023, että hänellä oli diagnosoitu aivosyöpä.

- Jäämme kaipaamaan Olgan lämpöä, rakkautta ja kauneutta. Olgan perintö elää niin hänen lapsissaan kuin lukemattomissa TV- ja elokuvatöissä ja hänen perustamassa ravintola Rehtorissa. Olga elää ikuisesti sydämissämme, kunnes jälleen kohtaamme, Temosen perheenjäsenten allekirjoittamassa julkaisussa kerrotaan.

Aivoista löytynyt kasvain ehti hoitojen myötä jo pienentyä, mutta kesällä 2025 Temonen kertoi kasvaimen uusiutuneen.

Temonen oli näyttelijä, tuottaja ja yrittäjä sekä kolmen lapsen äiti ja sijoitetun lapsen äiti.

Hän näytteli Salatut elämät -sarjassa usean vuoden ajan vuodesta 2007 lähtien. Hän näytteli myös Syke– ja Harjunpää-sarjoissa sekä useissa elokuvissa, kuten Teit meistä kauniin ja Meduusalla ei ole sydäntä.

Temosen viimeiseksi elokuvatyöksi jäi vuoden 2025 alussa julkaistu Meduusalla ei ole sydäntä, jossa hän näytteli yhdessä tyttärensä Helgan kanssa. Elokuvan ohjasi Temosen puoliso Tuukka Temonen.

Olga Temonen ei tullut kuitenkaan tunnetuksi roolihahmojensa kautta vaan omana itsenään. Hän kertoi mutkattomalla tavallaan omasta ja perheensä arjesta iittiläisellä tilalla monissa haastatteluissa, lifestylesarjassaan televisiossa, kolumneissaan, blogissaan ja sosiaalisessa mediassa.

Temoset pyörittivät pihapiirissään kotieläinpihaa ja lähistölle vanhaan kyläkouluun perustettua pizzeriaa.

Kaikki turha jää pois.

TEMONEN kertoi julkisuudessa myös sairastumisestaan, voinnistaan ja saamistaan hoidoista. Hän kuvaili, miten syöpädiagnoosi muutti elämän kokonaan ja näytti elämän rajallisuuden.

- Kaikki turha jää pois, kaikki hölynpöly jää pois ja sitten keskitytään olennaiseen.

Kun ei tiedä, kuinka kauan täällä saa olla, sitä kummasti pistää asioita tärkeysjärjestykseen, hän totesi Syöpäsäätiön haastattelussa.

Temosen oli tarkoitus julkaista kirja elämästään ennen ja jälkeen syöpädiagnoosin. Suunnittelun julkaisuajankohdan alla syksyllä 2025 kustantaja ilmoitti, että julkaiseminen siirtyy kahdella vuodella.

OLGA Temonen (o.s. Koskikallio) oli kotoisin Nurmeksesta viisilapsisesta perheestä. Tulevan puolisonsa hän tapasi Outolintu-sarjan kuvausten yhteydessä vuonna 2003. Tuukka Temonen kuvaili ensitapaamista kertomalla nähneensä tulevan elämänsä keskipisteen.

Häissä syksyllä 2008 oli 400 vierasta, ja vihkimisen yhteydessä kastettiin pariskunnan esikoistytär.

Syksyllä 2025 Tuukka Temonen kertoi, että puolison vointi on huonontunut ja enää ei ole hirveästi tehtävissä.

- Meidän elämämme jatkuu, minun ja lapsien. Meidän vastuumme ja velvollisuutemme on vaalia Olgan muistoa ja kaikkea sitä, mitä hänestä tänne jää: ravintola, hänen elokuvansa ja tv-sarjansa ja se valloittava, upea persoona, joka hän on, Temonen sanoi Aki Linnanahteen haastattelussa.

Koko perhe saapui punaiselle matolle vielä kerran, kun Tuukka Temosen elokuva Cancel tuli lokakuussa ensi-iltaan. Pyörätuolissa istunut Olga Temonen ei antanut enää haastatteluja.

Johanna Vuonokari, Minja Viitanen / STT

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 16.52.