”Ne ovat päätöksiä, jotka romuttavat unelmia” – Restonomiliitto arvostelee hallitusta kohtalokkaista leikkauksista

Suomen Restonomiliitto arvostelee hallitusta työntekijöiden hyvinvoinnin ja matkailualan elinvoiman vaarantavista päätöksistä. Erityisen kohtalokkaiksi liitto kuvaa palkattoman sairauslomapäivän käyttöönottoa ja matkailun edistämisen rahoitusleikkauksia. Demokraatti Demokraatti

Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö Restonomiliitto muistuttaa, että matkailuala on vasta toipumassa pandemiasta ja kärsii monin tavoin maamme sijainnista hyökkäyssotaa käyvän Venäjän naapurina. Matkailu- ja ravintola-alan akavalaisia edustava liitto ihmettelee, että tässä tilanteessa maan hallitus haluaa leikata kaksi miljoonaa euroa matkailun edistämisestä ja samalla nostaa alan palvelujen arvonlisäveron 10 prosentista 14 prosenttiin.

– Nämä eivät ole vain numeroita budjetissa – ne ovat päätöksiä, jotka romuttavat unelmia, vievät työpaikkoja ja sulkevat maamme ovia, Restonomiliiton toiminnanjohtaja Joel Kettula sanoo tiedotteessa.

– Jokainen leikkaus vie meitä askeleen taaksepäin kohti aikaa, jolloin Suomi oli piilossa maailman matkailukartalta. Nyt, kun meillä on mahdollisuus nousta uudelleen, hallitus on valmis lyömään jarrut pohjaan ja antamaan kilpailijamaiden kiriä ohitsemme. Tämä ei ole vain taloudellinen virhe, vaan isku koko kansakuntamme tulevaisuudenuskoon.

Restonomiliitto muistuttaa, että vuoden 2025 alusta ulkomailta Suomeen suuntautuvaa matkailua edistävällä Visit Finlandilla on käytettävissään toimintoihinsa Suomessa ja ulkomailla vain puolet nykyisestä rahoituksesta, kun EU:n elpymisrahoitus ja muut projektirahoitukset loppuvat samaan aikaan 2 miljoonan budjettileikkauksen kanssa. Visit Finlandin koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut alkoivat elokuussa.

Vahva epäilymme on, että työnantaja tuo tämän heikennyksen työehtosopimuspöytään.

ENSIMMÄISEN sairauslomapäivän palkattomuus on maan hallituksen ohjelmassa ja tulossa mahdollisesti myöhemmin syksyllä kolmikantaisen työryhmän pohdintaan. Palkaton sairauslomapäivä asettaa Restonomiliiton mukaan sairastuvan työntekijän kohtuuttoman valinnan eteen.

– Kuvitelkaa tilanne: työntekijä herää aamulla sairaana. Hänen kurkkunsa on kipeä, päätä särkee ja kuume nousee. On päätettävä, jäädäkö kotiin vai mennäkö töihin sairaana, koska ei yksinkertaisesti ole varaa menettää päivän palkkaa. Tämä on valinta, jonka eteen maan hallitus haluaa jatkossa asettaa tuhannet suomalaiset ja erityisesti palvelualoilla toimivat työntekijät, Kettula kuvailee.

Kettulan mukaan ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus pakottaa ihmiset töihin sairaana, vaikka he tietävät, että se voi pahentaa sairautta sekä tartuttaa työkaverit ja asiakkaat.

– Seuraukset esimerkiksi ravintola-alalla voivat olla todella kohtalokkaat. Kuinka moni meistä on valmis katsomaan sivusta, kun työpaikoille palaa pelko siitä, että sairastuminen vie leivän pöydästä?

– On tietysti hienoa, että ”sairaussakko” ei koske aluksi niitä, joiden voimassa oleva työehtosopimus takaa palkalliset sairauspäivät. Vahva epäilymme kuitenkin on, että työnantaja tuo tämän heikennyksen työehtosopimuspöytään heti kun mahdollista, Kettula huomauttaa.