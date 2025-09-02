Politiikka
2.9.2025 17:20 ・ Päivitetty: 2.9.2025 17:21
Nelikko esiin: hallitus kertoo suunnitelmistaan jo tänään
Hallitus on päässyt sopuun valtion ensi vuoden taloudenpidon linjauksista.
Budjettiriihen tiedotustilaisuus järjestetään noin kello 21.45 Valtioneuvoston linnassa. Asiasta kertoo valtineuvoston viestintä.
Paikalla tiedotustilaisuudessa on puheenjohtajanelikko eli pääministeri Petteri Orpo (kok.), valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.).
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.