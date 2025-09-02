Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.9.2025 17:20 ・ Päivitetty: 2.9.2025 17:21

Nelikko esiin: hallitus kertoo suunnitelmistaan jo tänään

Hallitus on päässyt sopuun valtion ensi vuoden taloudenpidon linjauksista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Budjettiriihen tiedotustilaisuus järjestetään noin kello 21.45 Valtioneuvoston linnassa. Asiasta kertoo valtineuvoston viestintä.

Paikalla tiedotustilaisuudessa on puheenjohtajanelikko eli pääministeri Petteri Orpo (kok.), valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.).

