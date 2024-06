Neljä israelilaista panttivankia saatiin pelastettua Gazasta, Israelin armeija kertoo

Israelin armeija kertoo saaneensa pelastettua neljä panttivankia Gazan kaistalta. Nelikko pelastettiin valoisan aikana suoritetussa operaatiossa, jota armeija kuvaili vaikeaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Panttivangit pelastettiin kahdesta eri paikasta Nuseiratin keskustasta Gazan keskiosassa, missä armeija on viime aikoina käynyt raskaita taisteluita. Ennen kuin tieto panttivankien pelastamisesta tuli, armeija kertoi hyökkäävänsä alueella “terroristikohteita” vastaan.

Armeijan mukaan äärijärjestö Hamas sieppasi panttivangit Nova-musiikkifestivaaleilta lokakuun alussa hyökätessään Israeliin. Panttivangit ovat iältään 21-40-vuotiaita.

Armeijan mukaan vangit ovat fyysisesti hyvässä kunnossa.

Gazan sairaalalähteiden mukaan Israelin iskuissa alueelle sai surmansa ainakin 15 ihmistä lauantain aikana. Myös Hamas kertoi raskaista taisteluista Nuseiratissa ja sen ympäristössä. Sosiaalisen median ja television välittämissä kuvissa Nuseiratista näkyy useita pahasti vaurioituneita rakennuksia, joista nousee taivaalle paksuja savupilviä.

Myös helmikuussa Israelin armeijan onnistui vapauttaa kaksi äärijärjestöjen sieppaamaa panttivankia Gazasta. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan pelastusoperaation aikana tehdyt ilmaiskut tappoivat noin sata ihmistä Rafahissa Gazan eteläosassa.

Hamas ja muut äärijärjestöt sieppasivat hyökkäyksensä yhteydessä yli 250 panttivankia. Heistä alle sata on edelleen Gazassa. Loput on vapautettu tai he ovat kuolleet.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 14.59.