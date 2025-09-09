Ulkomaat
9.9.2025 09:30 ・ Päivitetty: 9.9.2025 09:38
Nepalissa kuolemiin johtaneet mielenosoitukset ryöpsähtivät some-päätöksen jälkeen – pääministeri erosi
Nepalin pääministeri K. P. Sharma Oli on eronnut tehtävästään. Oli kertoi päätöksestään kirjeessään maan presidentille tiistaina sen jälkeen, kun parisenkymmentä mielenosoittajaa oli saanut surmansa yhteenotoissa poliisin kanssa.
Oli kirjoitti eroavansa, jotta ongelmiin saadaan poliittinen ratkaisu.
Mielenosoitukset leimahtivat Nepalin hallituksen päätöksestä estää pääsy useille rekisteröitymättömille sosiaalisen median alustoille. Näiden alustojen joukossa olivat Facebook, Youtube, Instagram ja viestipalvelu X, joilla on Nepalissa useita miljoonia käyttäjiä.
Nepalin hallitus oli vaatinut sosiaalisen median alustoja rekisteröitymään ja muun muassa nimittämään yhteyshenkilön valitusten käsittelyä varten.
Nuorten mielenosoittajien ja poliisien välisiä yhteenottoja oli muun muassa maan pääkaupungissa Katmandussa. Poliisin mukaan Katmandussa kuoli ainakin 19 mielenosoittajaa. Lisäksi haavoittui satoja ihmisiä, joista ainakin yli sata oli poliiseja.
SITTEMMIN myös estoja on purettu. Paikallisen median mukaan maan viestintäministeri on vahvistanut, että hallinto on perunut sosiaalisen median kiellot.
Nepalin pääkaupungissa Katmandussa olevan uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan kaikki pääasialliset sosiaalisen median sovellukset toimivat jälleen tiistaina.
Mielenosoittajat kertoivat vastustavansa somekieltojen lisäksi myös maansa syvään juurtunutta korruptiota.
Poliisi käytti kumiluoteja, kyynelkaasua ja pamppuja pitääkseen mielenosoittajat poissa hallintorakennusten luota. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan poliisi on käyttänyt mielenosoittajia vastaan myös oikeita ammuksia.
Paikallisen median mukaan kaksi ihmistä sai lisäksi surmansa maan itäosassa sijaitsevalla Sunsarin alueella.
Jo heinäkuussa Nepalin hallitus esti Telegram-sovelluksen käytön. Aiemmin myös Tiktok-videopalvelu oli kuukausien ajan suljettuna, mutta pääsy siihen sallittiin uudelleen, kun palvelu oli myöntynyt viranomaisten vaatimuksiin.
HALLITUS käsitteli väkivaltaisuuksia hätäkokouksessa, jossa maan sisäministeri jätti tehtävänsä. Kokouksen jälkeen pääministeri Oli sanoi kirjeessä, että hän on syvästi suruissaan kuolemien johdosta.
- Hallitus ei kannattanut sosiaalisen median käytön lopettamista, ja varmistaa sen käytölle otolliset olosuhteet, Oli kirjoitti.
Pääministeri sanoi lisäksi, että mielenosoituksia tutkimaan perustetaan tutkintakomitea.
YK oli jo aiemmin vaatinut nopeaa ja läpinäkyvää tutkintaa väkivallan käytöstä.
- Olemme järkyttyneitä mielenosoittajien kuolemista ja haavoittumisista Nepalissa tänään, sanoi YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston tiedottaja Ravina Shamdasani YK:n lausunnossa maanantaina.
- On esitetty erittäin huolestuttavia väitteitä tarpeettomasta tai suhteettomasta voimankäytöstä.
