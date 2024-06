Netanjahu sanoo Israelin olevan valmis ”erittäin intensiiviseen operaatioon” Libanonin rajalla

Israel on valmis “erittäin intensiiviseen operaatioon” Libanonin rajalla, Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi keskiviikkona vieraillessaan maiden raja-alueella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri sanoi Israelin “palauttavan turvallisuuden” Pohjois-Israeliin “tavalla tai toisella”.

Israelin asevoimat ovat ottaneet yhteen maiden rajalla äärijärjestö Hizbollahin taistelijoiden kanssa lähes päivittäin siitä lähtien, kun Gazan sota syttyi liki kahdeksan kuukautta sitten.

Myös Netanjahun äärioikeistolaiset hallituskumppanit kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben Gvir ja valtiovarainministeri Bezalel Smotrich ovat molemmat viime päivinä vaatineet kiireellisiä toimia Pohjois-Israelin turvallisuuden palauttamiseksi.

IHMISOIKEUSJÄRJESTÖ Human Rights Watchin (HRW) keskiviikkona julkaisema raportti kertoo, että Israelin Etelä-Libanonissa käyttämä valkoinen fosfori on asettanut siviilejä vaaraan.

HRW kertoo vahvistaneensa, että Israel on käyttänyt lokakuusta lähtien valkoista fosforia ainakin 17 alueella, joista viidessä kemikaalia sisältäviä ammuksia on käytetty kansainvälisen oikeuden vastaisesti asuinalueilla.

HRW:n mukaan valkoisen fosforin käyttö on pakottanut monet jättämään kotinsa. Järjestö kehottaa Israelin joukkoja lopettamaan kemikaalin käytön asutuilla alueilla välittömästi.

Valkoisen fosforin käyttö aseissa ei ole kiellettyä, mutta sen käyttö siviilikohteissa on sotarikos. Kemikaali syttyy palamaan altistuessaan hapelle. Se voi tappaa tai aiheuttaa ihmisille vaikeita palovammoja.

Ihmisoikeusjärjestöt ja libanonilaiset viranomaiset ovat toistuvasti syyttäneet Israelia valkoisen fosforin käytöstä. Israel on aiemmin kiistänyt syytökset.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Israelin ja Libanonin yhteenotoissa maiden rajalla on kuollut Libanonissa yhteensä yli 450 ihmistä, joista 88 on siviilejä. Israelin mukaan sen puolella rajaa on kuollut 14 sotilasta ja 11 siviiliä.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 14.10.