Netanjahu tänään Yhdysvaltain kongressissa – moni demokraattiedustaja jättää puheen väliin

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu puhuu tänään Yhdysvaltain kongressille illalla Suomen aikaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Useat demokraattiedustajat ovat ilmoittaneet jättävänsä puolueessa mielipiteitä jakavan Netanjahun puheen väliin.

Esimerkiksi Marylandin senaattori Chris Van Hollen ilmoitti eilen, ettei aio kuunnella puhetta.

Myös sitoutumaton Vermontin senaattori Bernie Sanders on ilmoittanut jo aiemmin jäävänsä pois.

Netanjahun puhe olisi tavallisesti politiikkaa seuraavien täyden huomion vievä iso tapahtuma, mutta nyt vierailun katsotaan toistaiseksi saaneen tavallista vähemmän huomiota. Ilmatilaa vierailulta ovat vieneet kotimaan suuret uutiset, eritoten presidentti Joe Bidenin vetäytyminen maan presidenttikilvasta.

Näytti jopa siltä, että Netanjahulla oli ensimmäisenä Washingtonin-päivänään varsin vähän tekemistä, politiikkaa seuraava verkkojulkaisu Politico toteaa.

Myös israelilaislehti Haaretz kuvaili Netanjahun vastaanottoa vaimeaksi.

NETANJAHULLA on kuitenkin tiedossa useita korkean profiilin vierailuja. Netanjahu aikoo tavata presidentti Bidenin torstaina ja republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin loppuviikosta Floridassa.

Myös varapresidentti ja demokraattien todennäköinen presidenttiehdokas Kamala Harris aikoo tavata Netanjahun tämän vierailun aikana.

Washingtonissa aiotaan järjestää tänään useita Netanjahua vastustavia mielenosoituksia, kertoo The Hill.

Niistä suurimman järjestää sodanvastainen järjestö Act Now to Stop War and End Racism.

The Hillille puhuneen ryhmän edustajan mukaan paikalle odotetaan jopa kymmeniätuhansia mielenosoittajia. Paikallinen poliisi on ilmoittanut useista mielenosoituksiin liittyvistä tiesuluista.

Tiistaina poliisi pidätti noin 200 Jewish Voice for Peace -ryhmän mielenosoittajaa kongressin toimistorakennuksessa, kertoi muun muassa israelilaislehti Haaretz.

Uutista päivitetty klo 11.40