Netanjahu todistaa tänään itseään koskevassa korruptio-oikeudenkäynnissä

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu todistaa tänään ensimmäistä kertaa itseään koskevassa korruptio-oikeudenkäynnissä. Netanjahu saapui oikeustalolle Tel Avivissa tänään aamupäivästä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Netanjahua syytetään lahjonnasta, petoksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä. Hän on kiistänyt syytteet ja väittänyt liittolaistensa kanssa, että syytteet ovat luonteeltaan poliittisia. Netanjahu on ensimmäinen Israelin istuva pääministeri, joka on joutunut oikeuteen.

- Puhun oikeudessa. En pakene, Netanjahu kommentoi oikeudenkäyntiä lehdistötilaisuudessa maanantaina.

Oikeudenkäynti Netanjahua vastaan alkoi alun perin jo toukokuussa 2020.