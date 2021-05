Netanjahun mukaan iskut Gazaan jatkuvat ”niin pitkään kuin on tarpeen” – YK:n pääsihteeri Guterres tyrmistynyt siviiliuhrien kasvavasta määrästä alueella

Israelin ja palestiinalaisten väliset väkivaltaisuudet ovat jatkuneet jälleen sunnuntain puolella. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kommentoi tuoreita väkivaltaisuuksia ja kertoi olevansa tyrmistynyt Gazan siviiliuhrien kasvavasta määrästä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaan maa jatkaa iskuja Gazan kaistalla ”niin pitkään kuin on tarpeen”. Asiasta kertovat muun muassa israelilaislehti Haaretz ja qatarilaismedia al-Jazeera.

Televisioidussa puheessa Netanjahu vakuutteli Israelin tekevän kaikkensa välttääkseen siviiliuhreja. Hänen mukaansa syypää yhteenottoihin löytyy vastapuolelta, sillä hänen mukaansa Israelia vastaan hyökätään.

Palestiinalaisen Hamas-järjestön johtaja Ismail Haniya on puolestaan kertonut ryhmän varoittaneen toistuvasti Israelia, ettei al-Aqsan moskeijaan tulisi kajota.

– Me olemme toistuvasti varoittaneet vihollista olemaan koskematta al-Aqsan moskeijaan, joka on qiblamme (suunta, johon muslimit rukoilevat), identiteettimme, uskomme ja vallankumoustemme laukaisija, Haniya sanoi al-Jazeeran mukaan videokonferenssissa Qatarin pääkaupungissa Dohassa.

Miehitetyllä Länsirannalla kuollut yli 10 palestiinalaista

Israelin iskuissa Gazaan on kuollut palestiinalaisviranomaisten mukaan tähän mennessä ainakin 145 ihmistä. Kuolleista 41:n kerrotaan olevan lapsia. Lisäksi noin 1 100 on haavoittunut iskuissa.

Al-Jazeeran mukaan israelilaisjoukot ovat lisäksi tappaneet miehitetyllä Länsirannalla ainakin 13 palestiinalaista.

Palestiinalaiset aseistautuneet ryhmittymät ovat puolestaan ampuneet Israelin suuntaan ainakin 2 300 rakettia sitten maanantain, jolloin viimeisimmät taistelut alkoivat.

Israelissa on uusimman konfliktin aikana kuollut ainakin kymmenen ihmistä. Noin 560 israelilaista on loukkaantunut.

Yhdysvaltain lähettiläs Hady Amr yrittää sovitella alueella Israelin ja palestiinalaisten välejä. Amrin on uutistoimisto AFP:n mukaan määrä sunnuntaina tavata ensin Israelin johtoa ja tämän jälkeen palestiinalaisten edustajia. Ulkoministeriön mukana tavoitteena on löytää ”kestävä rauha”.

YK:n turvallisuusneuvoston on myös määrä kokoontua jälleen sunnuntaina keskustelemaan alueen väkivaltaisuuksista.

Järjestö: Poliisi auttaa siirtokuntalaisia hyökkäyksissä

Netanjahu otti puheessaan kantaa myös arabi- ja juutalaisväestön välisiin väkivaltaisuuksiin Israelissa. Hän viittasi arabien tekemään väkivaltaan Israelissa ”terrorina” ja sanoi, että terroristien tavoin toimivia kohdellaan terroristeina.

Times of Israelin mukaan Netanjahu on myös sanonut, ettei juutalaisten anneta tarttua aseisiin ja hyökätä viattomia arabeja vastaan. Netanjahun mukaan omankädenoikeuden ja väkivallan suvaitseminen tekee tietä anarkialle.

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan Israelin Haifassa toimivan Adalah-ihmisoikeusjärjestön apulaispääjohtaja on kritisoinut sitä, miten arabi- ja juutalaisväestön välisiä väkivaltaisuuksia Israelissa kuvataan joissakin medioissa yhteisön sisäiseksi väkivallaksi.

Sawsan Zaher kertoi al-Jazeeralle, että väkivaltaisuuksia on sävyttänyt palestiinalaisiin kohdistuva rakenteellinen rasismi Israelissa. Hänen mukaansa Israelin poliisi on jopa auttanut siirtokuntalaisia, kun he ovat hyökänneet palestiinalaisia vastaan.

Hänen mukaansa kyse on järjestäytyneestä väkivallasta. Siirtokuntalaiset organisoivat Zaherin mukaan hyökkäyksiä etukäteen sosiaalisen median kautta ja sopivat muun muassa, mitä he laittavat päälleen ja millaisia aseita tuovat mukanaan.

– Heillä on mukanaan poliisi, he saapuvat poliisin kanssa oikeistobusseissa, eikä poliisi pidätä heitä, hän summaa.

Ihmiset jättävät kotejaan rajan tuntumassa

Gazassa olevan Al-Jazeeran kirjeenvaihtajan Safwat al-Kahloutin mukaan Israelin tykistötulen ääniä on kuultu Gazan pohjoisosissa lähellä Israelin rajaa.

Hänen mukaansa yhä useammat ihmiset ovat jättäneet kotinsa. Näin ovat tehneet erityisesti lähellä rajaa asuvat. Hän kertoo, että aiemmin kaksi asuinrakennusta evakuoitiin, minkä jälkeen niitä pommitettiin.

– Tämä on ristiriidassa Israelin narratiivin kanssa, jonka mukaan kaikki nämä iskut on tarkoitettu Hamasin infrastruktuurin tuhoamiseksi, hän sanoo.

YK kertoi aiemmin 10 000 gazalaisen paenneen kodeistaan Israelin rajan lähistöltä, koska he pelkäävät Israelin ryhtyvän maahyökkäykseen. YK:n edustaja kertoo heidän majoittuneen kouluihin, moskeijoihin ja muihin sellaisiin paikkoihin, joissa on tarjolla vain rajoitetusti vettä ja ruokaa ja hygieniasta on vaikea pitää kiinni.

Median käyttämän talon tuhoaminen herättää huolta

Israelin hävittäjät tuhosivat lauantaina iltapäivällä Gazassa tornitalon, jossa sijaitsivat niin al-Jazeera -televisiokanavan kuin uutistoimisto AP:n toimistot. Iskusta varoitettiin ennalta.

– Tarkoituksena ei selvästi ole ainoastaan kylvää tuhoa ja kuolemaa, vaan myös hiljentää ne, jotka tästä haluavat kertoa, sanoi al-Jazeeran Israelin ja palestiinalaisalueiden uutisoinnista vastaava Walid al-Omari uutistoimisto AFP:lle.

Valkoinen talo kertoi olleensa yhteydessä Israeliin kehottaen sitä turvaamaan toimittajien ja riippumattoman median toimintaedellytykset.

YK:n pääsihteeri Guterres on kommentoinut niin ikään toimitilojen tuhoamista.

– Pääsihteeri muistuttaa kaikkia osapuolia siitä, että kaikki silmitön siviilien ja mediarakenteiden kohteeksi ottaminen rikkoo kansainvälistä oikeutta. Sellaisia toimia tulee välttää kaikin keinoin, Guterresin edustaja Stephane Dujarric sanoi tiedotteessa.

Toimittajayhdistys: Israel ei ole esittänyt todisteita väitteilleen

Israelin mukaan medioiden toimistotaloa käyttivät myös äärijärjestö Hamasin tiedusteluelimet. Israel ei ole kuitenkaan esittänyt todisteita siitä, että Hamas on käyttänyt rakennusta, Israelista ja palestiinalaisalueilta raportoivia ulkomaisia toimittajia edustava yhdistys FPA kertoo.

FPA:n mukaan maailman suurimpiin ja vaikutusvaltaisimpiin kuuluvien uutisorganisaatioiden toimitilojen tietoinen tuhoaminen herättää huolestuttavia kysymyksiä Israelin aikeista puuttua lehdistön vapauteen. Toimittajayhdistyksen lausunnosta kertoo muun muassa Times of Israel.

Yhdistyksen mukaan isku myös kyseenalaistaa muiden Gazassa toimivien uutistoimistojen turvallisuuden.

Gazassa toimitiloja pitävien yritysten toiminta on yhdistyksen mukaan tärkeämpää kuin koskaan nyt, kun rajanylitys Israelin ja Gazan välillä ei ole mahdollista.

Yhdistys vaatii konfliktin osapuolia takaamaan, että uutistoimijat saavat jatkaa toimintaansa ilman, että ne joutuvat kohteeksi tai vaaraan.