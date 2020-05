New Yorkin osavaltiossa ensimmäinen alle 100 koronakuoleman päivä sitten maaliskuun

Koronaviruskuolemien laskeva trendi Yhdysvalloissa jatkuu. Maassa kirjattiin lauantaina Johns Hopkinsin yliopiston mukaan 1 127 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lukema on noin 100 pienempi kuin viime viikon lauantaina. Päivittäiset kuolinluvut ovat Yhdysvalloissa olleet tällä viikolla 1 000–1 500:n tienoilla, kun toukokuun alussa koronakuolemia raportoitiin säännöllisesti noin 2 000 päivässä.

Viruksen pahiten koettelemassa osavaltiossa New Yorkissa raportoitiin lauantaina 84 kuolemaa. Kyseessä on ensimmäinen alle 100 kuoleman päivä sitten maaliskuun. Epidemiahuipun aikaan huhtikuussa New Yorkissa raportoitiin jopa 800 kuolemaa päivässä.

Sunnuntaiaamuna Yhdysvalloissa oli todettu lähes 1,67 miljoonaa koronavirustartuntaa ja yli 98 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Lähes 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa koronavirukseen on kuollut miljoonaa asukasta kohti 298 ihmistä. Suomessa vastaava luku oli sunnuntaiaamuna 55 Worldometer-sivuston mukaan.

CNN kertoi sunnuntaina, että New Yorkin poliisissa on koronavirukseen liittyen kuollut 43 poliisia. New Yorkin poliiseista 5 739 on saanut koronaviruksen. Sairastuneista poliiseista 5 598 on palannut jo takaisin töihin.