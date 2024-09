New Yorkissa allekirjoitettiin julistus ihmiskuntaa hyödyttävän ja turvallisen tekoälyn edistämiseksi – Timo Harakka mukana

Kansanedustaja Timo Harakka (sd.) kutsuttiin allekirjoittajaksi Manhattanin julistukseen, jossa YK:n korkean tason asiantuntijoiden kokouksen osallistujat linjasivat eettisen tekoälyn arvioinnin periaatteet. Demokraatti Demokraatti

Harakka kertoo tiedotteessa, että suljetun tilaisuuden isännöivät YK:n teknologiavaltuutettu Amandeep S. Gill sekä OECD:n apulaispääsihteeri Ulrik Vestergaard Knudsen New Yorkissa 22. syyskuuta.

Harakka taustoittaa, että YK:n tulevaisuushuippukokous hyväksyi maailmanlaajuisen digitaalisen sopimuksen (Global Digital Compact), jonka osana julkaistiin pääsihteerin tekoälyalan neuvonantajaryhmän suositukset.

– Tekoälysuosituksista kiireellisin on riippumattoman kansainvälisen tiedepaneelin (IISCAI) kokoaminen. Mallina on IPCC, kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli. Manhattanin julistus hahmottelee paneelin tavoitteita, Harakka kertoo tiedotteessa.

Julistus sisältää Harakan mukaan ”kymmenen käskyä” ihmiskuntaa hyödyttävän ja turvallisen tekoälyn edistämiseksi.

Julistuksessa korostetaan maailmanlaajuista yhteistyötä tekoälyn haasteiden ratkaisemisessa. Julistuksen mukaan tekoäly on nähtävä julkishyödykkeenä, jonka tärkein tehtävä on toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita, kuten parempaa terveydenhuoltoa ja koulutusta.

Tekoälyn tutkimus ja arviointi on julistuksen mukaan avattava mahdollisimman monipuoliselle ja -ääniselle osallistujajoukolle. Koneoppimisen ja matematiikan lisäksi tarvitaan myös yhteiskuntatieteiden, käyttäytymistieteiden ja kulttuurien tutkimuksen osaamista. Tutkimusten ja riskiarvioiden on julistuksen mukaan oltava avoimia ja kaikkien saatavilla.

– Oli helppo yhtyä julistuksen sanomaan, joka kannustaa tekoälyn vastuulliseen käyttöön. Asiantuntijat pitävät järkevää sääntelyä välttämättömänä, jotta yleisen edun mukaiset innovaatiot menestyvät ja jotta tekoäly hyödyttää koko maailmaa, ei vain rikkaimpien maiden rikkaimpia, Harakka sanoo.

JULISTUKSEN (The Manhattan Declaration on Inclusive Global Scientific Understanding of Artificial Intelligence) 21 laatijaa ovat tekoälyn tutkimuksen ja sääntelyn huippunimiä eri puolilta maailmaa. Allekirjoittajien joukossa ovat muiden muassa pääsihteerin neuvonantajaryhmän puheenjohtajat Carme Artigas (Harvard) ja James Manyika (Google) sekä Rumman Chowdury (Humane Intelligence), Francesca Rossi (IBM), Jian Wang (Alibaba), Dan Hendrycks (Center for AI Security), Jaan Tallinn (Future of Life Institute) ja Tino Cuellar (Carnegie Endowment for International Peace).

– Olen ainoa poliitikko, joka on kelpuutettu maailman johtavien asiantuntijoiden joukkoon. Olen otettu tästä kunniasta, Harakka kiittelee.