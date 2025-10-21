Nicolas Sarkozy lähti vankilaan ja julisti: ”Viaton mies”

Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy lähti tiistaina kotoaan vankilaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uutistoimisto AFP:n toimittajat todistivat, kun ex-presidentti käveli ulos kotoaan käsi kädessä laulajavaimonsa Carla Brunin kanssa ja poistui autolla, jota poliisi saattoi moottoripyörillä.

Ennen poistumistaan Sarkozy sanoi olevansa syytön.

- Tänä aamuna ei vangita tasavallan entistä presidenttiä, vaan viaton mies. Minulla ei ole epäilystäkään. Totuus voittaa, hän kirjoitti X-tililleen julkaistussa lausunnossa.

Sarkozy saapui vankilaan Pariisissa hieman ennen kello yhtätoista Suomen aikaa.

- Tervetuloa Sarkozy! Sarkozy on täällä, AFP:n toimittajat kuulivat vankien huutavan selleistään.

Vuosina 2007-2012 Ranskaa johtanut Sarkozy tuomittiin syyskuussa viiden vuoden vankeusrangaistukseen. Tuomio liittyy hänen vuoden 2007 presidentinvaalikampanjansa rahoitukseen.

Sarkozy on ensimmäinen Ranskan johtaja, joka on vangittu sitten valtionpäämies Philippe Petainin. Tämä vangittiin toisen maailmansodan jälkeen maanpetturuudesta. Lisäksi Sarkozy on ensimmäinen entinen Euroopan unionin maan johtaja, joka suorittaa tuomionsa kaltereiden takana.

SARKOZY todettiin oikeudessa syylliseksi salaliittoon.

Tuomion mukaan Sarkozy oli määrännyt avustajiaan ottamaan yhteyttä vaalirahoituksen saamiseksi Libyan silloiselta diktaattorilta, sittemmin kuolleelta Muammar Gaddafilta. Vastineeksi Sarkozy olisi syyttäjien mukaan auttanut diktaattoria pesemään mainettaan länsimaissa.

Oikeus ei kuitenkaan löytänyt todisteita siitä, että Sarkozyn vaalikampanja olisi lopulta saanut kaavaillun rahoituksen Libyasta.

Ex-presidentti on valittanut tuomiostaan, ja hänen asianajajiensa odotetaan vaativan hänen vapauttamistaan käsittelyn ajaksi.

Uutista täydennetty klo 11.46 Sarkozyn saapumisella vankilaan.