Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

21.10.2025 08:19 ・ Päivitetty: 21.10.2025 08:46

Nicolas Sarkozy lähti vankilaan ja julisti: ”Viaton mies”

LEHTIKUVA / AFP / JULIEN DE ROSA

Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy lähti tiistaina kotoaan vankilaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Uutistoimisto AFP:n toimittajat todistivat, kun ex-presidentti käveli ulos kotoaan käsi kädessä laulajavaimonsa Carla Brunin kanssa ja poistui autolla, jota poliisi saattoi moottoripyörillä.

Ennen poistumistaan Sarkozy sanoi olevansa syytön.

-  Tänä aamuna ei vangita tasavallan entistä presidenttiä, vaan viaton mies. Minulla ei ole epäilystäkään. Totuus voittaa, hän kirjoitti X-tililleen julkaistussa lausunnossa.

Sarkozy saapui vankilaan Pariisissa hieman ennen kello yhtätoista Suomen aikaa.

-  Tervetuloa Sarkozy! Sarkozy on täällä, AFP:n toimittajat kuulivat vankien huutavan selleistään.

Vuosina 2007-2012 Ranskaa johtanut Sarkozy tuomittiin syyskuussa viiden vuoden vankeusrangaistukseen. Tuomio liittyy hänen vuoden 2007 presidentinvaalikampanjansa rahoitukseen.

Sarkozy on ensimmäinen Ranskan johtaja, joka on vangittu sitten valtionpäämies Philippe Petainin. Tämä vangittiin toisen maailmansodan jälkeen maanpetturuudesta. Lisäksi Sarkozy on ensimmäinen entinen Euroopan unionin maan johtaja, joka suorittaa tuomionsa kaltereiden takana.

SARKOZY todettiin oikeudessa syylliseksi salaliittoon.

Tuomion mukaan Sarkozy oli määrännyt avustajiaan ottamaan yhteyttä vaalirahoituksen saamiseksi Libyan silloiselta diktaattorilta, sittemmin kuolleelta Muammar Gaddafilta. Vastineeksi Sarkozy olisi syyttäjien mukaan auttanut diktaattoria pesemään mainettaan länsimaissa.

Oikeus ei kuitenkaan löytänyt todisteita siitä, että Sarkozyn vaalikampanja olisi lopulta saanut kaavaillun rahoituksen Libyasta.

Ex-presidentti on valittanut tuomiostaan, ja hänen asianajajiensa odotetaan vaativan hänen vapauttamistaan käsittelyn ajaksi.

Uutista täydennetty klo 11.46 Sarkozyn saapumisella vankilaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
21.10.2025
Ruotsin kieli ratkaisee vaalikopissa – RKP:lle ei ole politiikassa kunnon vaihtoehtoa
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
17.10.2025
Janne Riiheläinen: EU:n demokratiat voi kukistaa ihan demokraattisin keinoin
Lue lisää

Rolf Bamberg

Kirjallisuus
20.10.2025
Kirjavisa: Peppimäistä anarkiaa Suomesta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU