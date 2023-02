SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm jää sairauslomalle. Malm kertoo Facebook-sivuillaan, että häneltä on löytynyt rintasyöpä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, johon sairastuu Suomessa vuosittain noin 5 000 naista. Hoito on nopeaa sekä vaikuttavaa, ja tulokset todella hyviä. Vaikka syöpä sanana on kauhean pelottava, on kuitenkin lohdullista tietää, että Suomessa osataan tätäkin hoitaa hyvin.

Malm toivoo itselleen ja perheelleen yksityisyyttä.