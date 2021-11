Niinistö huolestui: ”Kyllä tässä on aika paljon samoja piirteitä, joita oli viime keväänäkin”

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Ukrainan rajalla tapahtunut kehitys on huolestuttavaa. Venäjän on kerrottu keskittäneen joukkojaan lähelle Ukrainaa. Niinistö toteaa, että tiedustelutietoja asiasta on ollut liikkeellä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Hiukan hämmentävää on ollut se, että Ukraina on antanut vähän lievempää käsitystä, mutta ilmeisesti ihan viime päivinä myös huolestuminen siellä on lisääntynyt, Niinistö sanoi Berliinissä suomalaistoimittajille.

Yhdysvallat on julkisuudessa esittänyt huolensa tilanteen kehittymisestä. Venäjä sen sijaan on vähätellyt lännen arvioita. Niinistön mukaan kenenkään on kovin vaikea arvioida, kuinka vaarallisesta tilanteesta on lopulta kyse.

- Kyllä tässä on aika paljon samoja piirteitä, joita oli viime keväänäkin, Niinistö sanoi.

Kiristyviä puheenvuoroja kuultu pidemmän aikaa

Venäjän joukkojen liikkeet Ukrainan rajan tuntumassa keräsivät kansainvälistä huomiota viime keväänä.

Niinistö toisti Berliinissä tulkintansa siitä, että tuolloin asia ratkesi, kun Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat puhelimitse. Julkisuudessa on kerrottu, että Bidenin ja Putinin välille valmistellaan uutta keskusteluyhteyttä.

- Minulla on nyt ainakin houkutus tulkita niin, että tämä keskusteluyhteys tapahtuisi nimenomaan Ukrainan tilanteen johdosta, mutta tämä on puhdasta arvailua, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan Venäjän taholta on kuultu jo pidemmän aikaa kiristyviä puheenvuoroja Ukrainan tilanteesta. Niinistön mukaan on vaikea tehdä arviota, miten paljon eri tapahtumat liittyvät toisiinsa.

Ukrainan tilanteen kiristyminen on tapahtunut samaan aikaan, kun Valko-Venäjä on luonut painetta EU-rajoille.

Avointa keskustelua Valko-Venäjän tilanteesta

Presidentti Niinistö puhui tiistaina Berliinissä Humboldt-yliopiston tilaisuudessa. Niinistö toi puheessaan esiin toiveen, että Valko-Venäjän tapahtumien myötä EU:ssa käytäisiin avointa keskustelua siitä, miten pahantahtoisiin hybriditoimiin pystytään vastaamaan niin, että yhteisistä arvoista pidetään kiinni.

- Ilman sitä (keskustelua) me olemme yhä haavoittuvaisempia uusille hyökkäyksille. Sen sijaan, että sallisimme näiden kiilojen tulla väliimme, me tarvitsemme jämäkkää ja yhteistä eurooppalaista vastausta, Niinistö sano yliopistolla.

Saksan-vierailunsa päätteeksi suomalaismedialle puhunut Niinistö korosti keskustelun tarvetta rajakysymyksissä.

- Onhan tämä Turkille maksaminen tai Kreikan rajojen tilanne tai Puolan rajojen tilanne nyt kuitenkin sellainen, että se jättää perusteita väitteille, että Eurooppa toimii kaksoisstandardilla: puhuu, mutta sulkee silmänsä samanaikaisesti, Niinistö sanoi.

Vierailunsa aikana Niinistö tapasi Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin ja puhui myös Körber-säätiön tilaisuudessa Helsingin hengestä. Niinistö peräänkuulutti vuoropuhelua ja luottamuksen rakentamista kansainvälisissä suhteissa ja etenkin asevalvonnan alalla.

Helsingin hengellä viitataan ilmapiiriin, joka muodostui Helsingissä vuonna 1975 järjestetyssä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksessa. Niinistö on kuvannut, että Helsingin henki konkretisoitui eri näkökantojen edustajien valmiudessa käydä vuoropuhelua.