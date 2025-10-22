Niinistö: Kiinaakin tulisi velvoittaa, kun Ukrainaan tehdään rauhaa – ”Voisi pitää venäläiset paikoillaan”

Presidentti Sauli Niinistön mielestä myös Kiinaa tulisi velvoittaa, kun Ukrainaan aikanaan tehdään rauhaa. Niinistö sanoo tuoreessa kirjassaan, että kertoi tästä näkemyksestään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin luotetulle, kenraali Keith Kelloggille kesällä 2024. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Niinistö perustelee näkemystään kirjassa sillä, että ”vedetäänpä rajalinja mihin tahansa, kovat jännitteet puolin ja toisin jäävät”.

- Länsi varmasti myös hillitsee omiensa, siis ukrainalaisten tunteita. Vastaavasti Kiinan rooli voisi olla pitää venäläiset paikoillaan, kirjassa sanotaan.

Vaikka Kiina on tukenut Venäjää, kirjassa Niinistö arvioi, ettei Kiina pitäisi Venäjän suurvoitosta ja sitä seuraavasta uhittelusta. Pelon ilmapiiri heikentäisi Kiinalle tärkeää eurooppalaista kulutuskysyntää.

STT:N haastattelussa Niinistö avaa ajatustaan lisää. Hän kertoo aiheen olleen esillä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

- Siitä me puhuimme Zelenskyin kanssa aika paljon tammikuussa 2023. Hän minusta oli aika paljon samaa mieltä, ja heillä oli yhteyksiäkin siinä vaiheessa Kiinaan, Niinistö sanoo STT:lle.

Niinistö ei mene yksityiskohtiin siitä, millä tavalla Kiinan konkreettisesti pitäisi olla mukana. Lisää aiheesta Sauli Niinistö: Näin Marinin kanslia yritti haalia Nato-valtaa itselleen

- Tärkeintä olisi, että Kiina tietyllä tavalla, mikä tahansa tapa se onkin, olisi mukana ikään kuin vahvistamassa, että Venäjä ei liiku lisää. Että se rauha pitää myöskin sillä puolella.

Niinistö ei keskiviikkona järjestetyssä kirjanjulkistustilaisuudessa kuitenkaan halunnut ottaa kantaa päivänpolttaviin tapahtumiin esimerkiksi rauhansuunnitelmien ympärillä. Niinistöltä kysyttiin arviota tämänhetkisestä tilanteesta, mutta hän ei halunnut vastata.

SUOMEN omat suhteet Kiinaan ovat Niinistön mielestä varsin kohdallaan. Hän huomauttaa, että Kiinan presidentti Xi Jinping esimerkiksi vieraili Suomessa ja Niinistö itse kahdesti Kiinassa. Niinistön mukaan Kiina halusi rakentaa Suomen kanssa suhteita.

- Me olemme tietyissä asioissa olleet pidättyväisiä, ja se ei ole kuitenkaan näitä välejä millään tavalla rikkonut, Niinistö sanoo.

Täytyykö Kiinan kanssa olla jollain tavalla varuillaan?

- Näen lähinnä ongelmallisena sen, että jos Kiina ja Yhdysvallat ajautuvat huonoon jamaan, niin silloin eurooppalaiset, Suomi siinä mukana, varmasti joutuvat valitsemaan puolensa. Ja se on vaativa tilanne.

Niinistö nostaa esimerkiksi sen, että Trump on jo kerran viitannut siihen, että eurooppalaisten pitäisi yhtyä hänen tullivaatimuksiinsa suhteessa Kiinaan.

Kirjassaan Niinistö kirjoittaa, että muun muassa Kiinan ja Yhdysvaltojen taloustaistelulla on Euroopalle suuri merkitys. Hänen mukaansa pahimmassa tapauksessa Eurooppa voi jäädä kahden kesken Venäjän kanssa, ja siihenkin on valmistauduttava.

EUROOPAN täytyy Niinistön mukaan varautua olemalla vahva ja näyttämällä siltä. Tarvitaan perinteisiä aseita ja sotilaita, mutta myös kyvykkyyttä hybridimaailmassa.

- Jos Venäjä tuntee tai näkee, että Eurooppa on vahva, me olemme turvassa, hän sanoo.

Presidentti myös varoittaa sekä kirjassa että haastattelussa, etteivät jännitteet pääty, vaikka Ukrainassa syntyisi aselepo tai rauha.

- Ukrainan rauha tietysti olisi aivan ensiarvoinen tavoite, mutta ei senkään jälkeen saa tuudittautua.

Hän nostaa esiin Trumpin ensimmäisen presidenttikauden, jolloin Euroopassa jo puhuttiin siitä, että vastuuta täytyy ottaa enemmän. Trumpin ensimmäisen kauden jälkeen se kuitenkin unohdettiin aika äkkiä, Niinistö sanoo.

PRESIDENTTIAIKANSA jälkeen Niinistö kirjoitti viime vuonna EU-komissiolle raportin siviili- ja puolustusvalmiudesta. Keskiviikkona puolestaan julkaistiin Suomen ulkopolitiikkaa käsittelevä kirja Kaikki tiet turvaan – Sinnikkään Suomen suunta.

STT kysyi Niinistöltä haastattelussa, mitä hän aikoo tehdä seuraavaksi.

- Joudun eurooppalaisen turvallisuuden takia yhteen toiseen projektiin hetkeksi mukaan, Niinistö kertoi.

Joudutte?

- Joo, kun on huono sanomaan ei, Niinistö heitti.

Kysyttäessä Niinistö vastasi, että kyse ei tällä kertaa ole EU-tason projektista. Hän ei kuitenkaan vielä kertonut projektin yksityiskohdista tarkemmin.

Anni Keski-Heikkilä / STT