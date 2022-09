Niinistö tapasi Pelosin ja McConnellin

Lisäksi Niinistö on tavannut Washingtonissa myös idaholaisen republikaanisenaattorin Jim Rischin.

Niinistö kertoi torstaisista tapaamisistaan presidentin Twitter-tilillä julkaistussa päivityksessä.

Keskustelujen aiheina olivat presidentin mukaan transatlanttinen turvallisuus, Suomen jäsenyys sotilasliitto Natossa, Venäjä sekä Suomen ja Yhdysvaltain kahdenväliset suhteet.

Presidentti on ollut tällä viikolla vierailulla Yhdysvalloissa. Matkallaan hän on muun muassa osallistunut New Yorkissa YK:n yleiskokouksen korkean tason viikkoon, jonka yhteydessä hän piti tiistaina Suomen kansallisen puheenvuoron.